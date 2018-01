Akkoord streekvervoer: loonsverhoging en 1.000 vaste banen

Vakbonden FNV en CNV hebben een akkoord bereikt met werkgevers over een nieuwe cao in het openbaar vervoer. Ze hebben afspraken gemaakt over de werkdruk, een loonsverhoging van 8,3 procent in drie jaar en een vaste baan voor duizend uitzendkrachten, meldt FNV.

De afspraken gelden voor twaalfduizend medewerkers in het streekvervoer die werkzaam zijn bij bedrijven als Connexxion, Arriva, Syntus, Qbuzz en EBS. Van hen is 80 procent lid van FNV of CNV; de leden van de vakbonden kunnen nog stemmen over het resultaat van de onderhandelingen.

Vakbonden hadden 3,5 procent loonsverhoging per jaar geëist. Het eerste bod van werkgeversorganisatie VWOV bedroeg een verhoging van 2 procent per jaar.

Staking

Het akkoord komt na een grootschalige stakingsdag door het streekvervoer. Op 4 januari legden werknemers 24 uur lang het werk stil, een relatief rustige reisdag vanwege de kerstvakantie. Ook reden er minder regionale treinen. Omdat chauffeurs van stadsvervoer onder een andere cao vallen, reden veel lokale lijnen wel gewoon.

Vervolgens werd er met nieuwe stakingen gedreigd voor deze dinsdag, maar die werden afgelopen donderdag afgeblazen omdat de vakbonden een goede uitkomst van de gesprekken verwachtten. Vrijdag werden de onderhandelingen hervat.

“Jammer dat we deze afspraken met werkgevers pas konden maken na een forse staking en dreiging van vervolgstakingen”, zegt Paula Verhoef, eerste onderhandelaar FNV Streekvervoer, in een persverklaring. “De problemen in het streekvervoer waren allang bekend. Hulde aan de chauffeurs die massaal voor hun rechten opkwamen, zodat er nu oplossingen komen.”

Plaspauze

Wat betreft werkdruk is afgesproken dat naast reguliere pauzes ook een sanitaire stop in een dienstdeel mogelijk wordt gemaakt. Daarnaast zullen de vervoersbedrijven moeten gaan werken met “reëlere rijtijden”, aldus FNV. Nu zou er sprake zijn van te krappe dienstregelingen, waardoor de werkdruk is opgelopen.

De afspraken over loonsverhoging en de duizend vaste banen zullen in de komende drie jaar moeten worden nagekomen door de bedrijven in het openbaar vervoer. Ook is een werkgelegenheidsgarantie voor chauffeurs, machinisten en monteurs afgesproken en een onderzoek naar een betere ouderenregeling.