Prima speech, maar nog geen Van Persie

Zijn eerste Nieuwjaarsspeech als algemeen directeur bij Feyenoord op zijn 77ste dag in functie, en direct roerde Jan de Jong zich. Hij had een boodschap voor ‘Zeist’, voor ‘Den Haag’. Het was bevlogen, spraakmakend, met een vleugje nieuws. Het was een beetje in lijn met de speeches van de roemruchte oud-voorzitter Jorien van den Herik.

In het najaar stapte De Jong (50) over naar het voetbal, naar Feyenoord, zijn club. Hij werkte sinds 1993 bij de NOS, waarvan de laatste zeven jaar als algemeen directeur. Voornaamste punten op zijn to-do-lijst: de bouw van een nieuw stadion, van Feyenoord een stabiele topclub maken en de vernieuwde jeugdaccommodatie een prominentere rol geven.

Hij is op een goed moment binnengekomen. Feyenoord is, na het bijna faillissement, financieel gezond (6,2 miljoen euro winst en een recordomzet van 68,7 miljoen in het boekjaar 2016-2017). En als titelverdediger is Feyenoord sportief terug aan de top – structureel is het nog niet, getuige de slechte eerste helft van dit seizoen.

Voetbal op echt gras

De Jong bedankt nadrukkelijk voorganger Eric Gudde, die de afgelopen jaren puinruimde in de Kuip en dinsdag aanwezig was. „Dit huis zal altijd jouw huis zijn.” Om even later indirect een beroep te doen op Gudde, in zijn functie als nieuwe directeur betaald voetbal bij de KNVB.

De Jong: „Feyenoord zou heel graag zien dat de KNVB haar [financiële] reserves aanwendt voor het oplossen van het kunstgrasprobleem, en niet voor een videoreferee bij elke wedstrijd.” De bond wil volgend seizoen bij alle 306 eredivisieduels een videoarbiter, de kosten zouden minder dan 2 miljoen per jaar zijn. Gudde geldt als een fel tegenstander van kunstgras, dat bij zeven eredivisieclubs ligt. De Jong: „Wij geloven dat voetbal op echt gras gespeeld moet worden. En laten we dat eerst oplossen, dan lossen we de videoreferee later wel op.” Lauw applaus klinkt.

Hoge belastingen

En De Jong heeft kritiek op de Haagse politiek inzake de Bos-taks, die eerder werd ingesteld tegen excessieve vertrekvergoedingen in het bedrijfsleven. De Jong: „Wij dragen dit jaar alleen al 25 miljoen euro af aan belasting. Dit is een politieke maatregel die eigenlijk helemaal niet bestemd is voor het voetbal, maar ons wel keihard raakt.” Bij andere clubs leeft die frustratie ook. De Jong: „Er zijn rekenvoorbeelden dat wij ongeveer honderd procent belasting moeten betalen over een transfer.”

Afgezien daarvan: het gaat financieel goed met Feyenoord. Om die reden kan de club dit jaar een begin maken met het terugkopen van de aandelen van de ‘Vrienden van Feyenoord’, een groep ondernemers die in 2010 de club redde door 30 miljoen in de club te steken, in ruil voor 49 procent van de aandelen. Nu is het moment; de verwachte omzet voor dit seizoen bedraagt volgens het jaarverslag 90 miljoen, met name door de Champions League-inkomsten.

Dan nog een update over de naam die rondzoemde: Robin van Persie. Zijn terugkeer laat nog op zich wachten. Feyenoord heeft overeenstemming met hem bereikt, maar Van Persie en zijn management zijn nog in onderhandeling met zijn huidige club Fenerbahçe over de ontbinding van zijn contract dat nog een half jaar doorloopt.

De Jong: „Het kan zo snel gaan dat hij vandaag, morgen of overmorgen aansluit bij de selectie. Maar dat staat in de sterren geschreven. Wij hebben daar helaas geen invloed op.”