Europees Parlement stemt voor verbod pulsvisserij

Een meerderheid van het Europees Parlement heeft dinsdag ingestemd met een totaalverbod op pulsvisserij. Een uiterst pijnlijke nederlaag voor Nederland, waar het vangen van platvis met behulp van stroomstootjes inmiddels wijdverbreid is.

Minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, CU) noemt de uitkomst in een reactie „onbegrijpelijk”. „Het lijkt erop dat emoties en sentimenten hebben gewonnen van feiten en resultaten van onafhankelijk onderzoek. Dat is geen goede zaak. Wij zullen ons fel verzetten tegen een verbod en uiteraard blijf ik ook in de komende periode de belangen van de Nederlandse pulsvloot verdedigen.”

Volgens de Nederlandse overheid heeft pulsvisserij milieuvoordelen, omdat de zeebodem minder wordt omgewoeld dan met traditionele vistechnieken en met pulsnetten uitgevoerde boten lichter zijn en dus ook minder brandstof verbruiken en er minder bijvangst is.

Maar de kritiek op pulsvissen zwol de afgelopen weken aan. Vooral Frankrijk heeft stevig tegen pulsvisserij gelobbyd. Verschillende milieuorganisaties noemen vissen met elektriciteit dieronvriendelijk. Daarnaast zeggen Franse vissers dat er voor hen weinig vis overblijft nadat Nederlandse pulskotters op bepaalde plekken hebben gevist.

Onderhandelingen

Het verbod is nog niet definitief. Het Europees Parlement moet nu gaan onderhandelen met lidstaten. In dat proces zou de Nederlandse regering het verbod nog van tafel kunnen krijgen. Maar het uitgangspunt voor de onderhandelingen is slecht.

Minister Schouten zegt dat die onderhandelingen „een lastig verhaal” worden. „Maar wij gaan er alles aan doen om te voorkomen dat het verbod werkelijkheid wordt.”

Eerder bleek ook onder lidstaten weinig animo voor pulsvisserij, niet in de laatste plaats omdat de vismethode Nederland een technologisch voordeel geeft dat vrijwel geen enkel ander EU-land heeft.

Bij pulsvissen wordt elektriciteit gebruikt om platvissen zoals tong te vangen. De platvissen, die zich in de bodem ingraven, krijgen stroomstootjes en schrikken daardoor omhoog het net in. De methode werd in Nederland ontwikkeld als vervanging voor de zogeheten boomkor. Daarbij worden zware kettingen over de zeebodem gesleept om de platvissen te vangen. Alleen Nederlandse vissers maken op grote schaal gebruik van pulsvisserij. In totaal hebben 84 Nederlandse kotters een vergunning om te pulsvissen.