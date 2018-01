NRC checkt: ‘Eén op de acht Amerikanen lijdt honger’

De aanleiding

Tijdens de recente protestacties in Iran was de Amerikaanse president Donald Trump druk aan het twitteren. De Iraniërs klaagden over de economische situatie in hun land. Trump schreef onder meer dat Iraniërs honger lijden. Hamid Baedinejad, de Iraanse ambassadeur in Londen, reageerde op Trump door hem te herinneren aan het aantal Amerikanen dat honger lijdt. „Een op de acht, oftewel 42 miljoen Amerikanen”, schreef hij, „onder wie 13 miljoen kinderen en 5 miljoen senioren, lijden honger in de VS.”

Waar is het op gebaseerd?

We bellen met de Iraanse ambassade in Londen. Een woordvoerder vertelt ons – na wat onderzoek – dat de cijfers die Baedinejad noemde, zijn gebaseerd op onderzoek van de Amerikaanse ngo Feeding America.

En, klopt het?

Feeding America is een organisatie die honger wil uitbannen in de Verenigde Staten. De organisatie runt in het hele land 200 grote voedselbanken en 60.000 kleinere, die naar eigen zeggen vorig jaar 3,6 miljard maaltijden verzorgden voor Amerikanen met te weinig geld om voldoende gezonde voeding binnen te krijgen. De cijfers die de ambassadeur noemde in de tweet komen overeen met wat we op de site tegenkomen.

We leggen de cijfers voor aan het Urban Institute, een vooraanstaand sociaal-economisch onderzoekscentrum in de Verenigde Staten. Het centrum antwoordt zich te kunnen vinden in de cijfers van Feeding America. Want de organisatie „gebruikt cijfers van het ministerie van Landbouw”. En die cijfers vormen de standaard als het op voedselonzekerheid aankomt, zegt de woordvoerder van het Urban Institute.

We bekijken het rapport van het ministerie. In 2016 waren 41,2 miljoen Amerikanen „voedselonzeker”. In de Verenigde Staten wonen 323,1 miljoen mensen: die één op de acht klinkt aannemelijk.

Maar wat bedoelen de onderzoekers met ‘voedselonzeker’? Mensen worden als voedselonzeker gezien als ze een bepaalde tijd niet genoeg geld hebben voor eten of af en toe honger ervaren.

Het kan ook betekenen dat er gebrek aan andere middelen die nodig zijn om aan eten te komen. Dit kan gaan over mensen die in zogenoemde food deserts wonen, oftewel gebieden waar geen groente of fruit te vinden is.

De data voor dit onderzoek worden jaarlijks verzameld door het U.S. Census Bureau; 41.186 Amerikaanse huishoudens, die representatief zijn voor de Amerikaanse samenleving, deden mee aan het onderzoek.

De respondenten wordt gevraagd naar hun ervaringen met voedsel. Volgens de woordvoerder van het Urban Institute is er geen universeel geaccepteerde definitie van wat honger lijden is. „Voedselonzekerheid is de term die beleidsmakers gebruiken”, zegt hij. „Belangengroepen gebruiken het woord ‘honger’ omdat het publiek beter begrijpt wat dat betekent. Maar beide groepen bedoelen precies hetzelfde.”

Conclusie

Duizenden Iraniërs gingen begin deze maand de straat op om hun zorgen te uiten over de economie. Trump twitterde dat Iraniërs honger lijden, de Iraanse ambassadeur reageerde door te zeggen dat één op de acht Amerikanen honger lijdt. Het onderzoek van het Amerikaanse ministerie van Landbouw ondersteunt de uitspraak. Wij beoordelen deze stelling als waar.

Ook een bewering zien langskomen die je gecheckt wilt zien? Mail nrccheckt@nrc.nl of tip via Twitter met de hashtag #nrccheckt