‘De ene keer zegt Rutte dit, de andere keer dat’

Vanaf het vertrek uit Loppersum reed het goed door, maar op de ring van Utrecht staat de dubbeldekkerbus opeens stil. De Groningers die dinsdag aan het eind van de middag op weg zijn naar het Kamerdebat over de gaswinning lijken bijna opgelucht over de file. Stel je toch voor dat je hier elke dag doorheen moet op weg naar je werk, klinkt het – dat is bij ons gelukkig anders.

De publieke tribune in de Tweede Kamer bij het debat over de gaswinning moest vol. Dat was het idee van de actiegroep Houd Groningen Overeind toen na de beving bij Zeerijp van vorige week maandag – met een kracht van 3,4 op de schaal van Richter de zwaarste in vijf jaar – bekend werd dat de Kamer weer over de gaswinning zou gaan debatteren. Dus regelde de groep, samen met actiegroep de Groninger Bodembeweging, twee bussen voor de rit van ruim 250 kilometer. Wie wilde, kon gratis mee: de Bodembeweging betaalde.

De twee bussen zijn aardig gevuld, alhoewel er eerst eigenlijk van vier bussen werd uitgegaan. Toch zijn er nog tientallen vooral oudere Groningers komen opdagen die er geen probleem mee hebben pas midden in de nacht weer terug te zijn. „Die hebben vrij hè”, zegt medeorganisator Dirk Halma.

Een signaal afgeven

Om de inhoud van het debat is het de meesten niet te doen, blijkt al snel. „Ik verwacht er teleurstellend weinig van”, zegt Jan Elle Bonnema uit Appingedam terwijl de bus zich in beweging zet. Net als de rest wil hij vooral „een signaal” afgeven aan de Kamer: Groningers zijn het zat.

Rijdend door een donker wordend Nederland blijkt steeds beter hoe laag het vertrouwen in de politiek is: eerst komen de Kamerleden langs in de provincie, zo klinkt het, in Den Haag stemmen ze vervolgens anders. We hebben al zo vaak geprobeerd onze stem te laten horen. En de ene keer zegt Rutte dit, de andere keer zegt hij dat. Irene van Breest Smallenburg uit de stad Groningen: „Zo word je helemaal murw gemaakt.”

Achter in de bus zit een groepje wat zwijgzamere mannen. Bij hen zit ook Martin van den Bos, van Milieudefensie Zuidoost-Groningen. Hij heeft de indruk dat dit Kamerdebat een laatste kans is. „Je kunt alles lang traineren, maar er is een grens.” Wat gebeurt er dan volgens hem? „Ik hoor wel verhalen over met tractors naar gasinstallaties gaan.”

Als de bus Den Haag nadert, heft een groep het Gronings volkslied aan. De bussen zijn net wat te laat, maar Kamervoorzitter Khadija Arib heeft het debat uitgesteld. Na een persoonlijke ontvangst door minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat, VVD) neemt iedereen zijn plaats in. Missie geslaagd: de tribune zit vol.