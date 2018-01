De 10 filmfestivals die ertoe doen

Natuurlijk is Internationaal Film Festival Rotterdam het belangrijkste van de wereld. Althans voor de Nederlandse filmwereld, zeker de arthousewereld. En al helemaal voor filmliefhebbers in Rotterdam. Het is een van de best bezochte culturele evenementen van Nederland en trekt een flink aantal buitenlandse bezoekers. Hoezeer tel je dan mee op wereldschaal? Dat is niet eenvoudig te bepalen. Alle lijstjes zijn subjectief, ook als je naar min of meer objectieve criteria als aantal wereldpremières en professionele bezoekers kijkt.

Venetië, met Benito Mussolini (jaartal onbekend).

Foto Getty Images, AFP



Het aantal echt grote festivals is beperkt. Veteranen en vakbladen zijn het over één ding eens: Cannes is de koningin en Venetië de grande dame. Niet alleen omdat iedereen daar op de rode loper wil, het is ook een kwestie van status en traditie: ze dragen de geschiedenis met zich mee van alle grote films die er ooit in première gingen. En kunnen zich permitteren om een zeer streng wereldpremière-beleid te hanteren: bij ons als eerste, of niet.

Een top-10 opstellen is lastig. Rotterdam trekt veel meer publiek dan Cannes, maar dat richt zich ook op professionals. Er zijn dus vele variabelen om het belang van filmfestivals af te meten. Afhankelijk van hun profiel is de pers (media-aandacht) of de ‘industry’ belangrijk (‘hier worden zaken gedaan’).

Wat is eigenlijk de rol van een filmfestival? Voor arthouse en ‘kwaliteitsfilms’ zijn ze een podium om aandacht, ‘buzz’, te genereren. Tenzij ze een eigen filmmarkt hebben, zoals Cannes of Berlijn, komen distributeurs steeds minder naar de grote festivals om films te kopen: dat doen ze elders. Zij grasduinen in het aanbod van films die nog in de maak zijn. Programmeurs van filmtheaters komen reeds aangekochte films bekijken, programmeurs van kleinere filmfestivals komen er titels scoren.

Je kan dus kijken naar aantallen bezoekers, aanwezige pers of professionals. Of in hoeverre films ‘reizen’ naar andere festivals. Wij legden zoveel mogelijk cijfers naast elkaar, maar moderne festivals zijn bedrijven die weten hoe ze met statistieken kunnen flatteren – door te rekenen in ‘bezoeken’ of ‘bezoekers’, of betaald bezoek bij vrijkaartjes op te tellen.