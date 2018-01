Catalonië regeren via Skype mag niet

Carles Puigdemont liet zich op 21 december als ‘banneling’ in Brussel toejuichen als winnaar van de Catalaanse verkiezingen. In de uitslag zag hij een mandaat om opnieuw de regioregering van Catalonië te gaan leiden. Met in zijn achterhoofd de levenswens om zijn geboortegrond af te scheiden van Spanje.

Maar dat laatste is een zorg voor later. De verschillende separatistische partijen zijn het eens dat Puigdemont de aangewezen man is om het zogenoemde procès van afscheiding verder aan te voeren. Maar hoe krijgt de eind oktober door de Spaanse regering afgezette regiopresident vanuit België eigenlijk die leiding weer in handen? Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Sterker nog: het lijkt praktisch uitgesloten dat Puigdemont later deze maand aan een tweede termijn zal kunnen beginnen. Waarom is dit zo lastig?

NRC legde die vraag voor aan Ana María Ovejero Puente, hoogleraar constitutioneel recht aan de Europese Universiteit in Madrid. In aanloop naar deze woensdag, als het nieuwe Catalaanse parlement wordt geïnstalleerd, benadrukt zij dat „niets met 100 procent zekerheid” is te zeggen. „De huidige situatie in Catalonië is zo uniek dat er geen enkele precedenten zijn. Zelfs voor de experts is het afwachten wat er zich écht gaat afspelen”, stelt Ovejero Puente in het zakencentrum van Madrid. Er zijn voor Puigdemont zeker drie barrières:

Studio NRC