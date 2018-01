Op zondagochtend ben ik (56) in een onbekende buitenwijk op zoek naar de locatie van een schaaktoernooi. Ik zie niets wat ik herken en voel mij verloren in mijn eigen stad. In de verte loopt een ouder echtpaar, van dichterbij herken ik mijn oppas van 45 jaar geleden. De begroeting is warm en dan zeg ik dat ik verdwaald ben.

„Zal ik je thuis brengen?”, vraagt ze.

