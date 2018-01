BP maakt 1,7 miljard dollar vrij voor olieramp Golf van Mexico

Oliebedrijf BP reserveert nog eens 1,7 miljard dollar, omgerekend zo’n 1,39 miljard euro, aan compensatiegelden voor de olieramp in de Golf van Mexico in 2010. Dat meldt financieel persbureau Bloomberg dinsdag. De extra voorziening wordt opgenomen in de cijfers van het vierde kwartaal van afgelopen jaar, die op 6 februari worden gepresenteerd.

Financieel topman Brian Gilvary liet dinsdag in een verklaring weten dat BP de kosten goed op kan vangen. Het bedrijf is de grootste financiële problemen te boven, nu de olieprijs weer rond de 50 dollar per vat schommelt. Nu de opruimwerkzaamheden bijna klaar zijn, kan er volgens Gilvary een beter beeld van de totale schade worden opgemaakt. De oliegigant verwacht nu voor dit jaar in totaal zo’n 3 miljard dollar kwijt te zijn voor de olieramp met Deepwater Horizon.

Op het boorplatform vond op 20 april 2010 een ontploffing plaats, waarop brand ontstond. De olie die daarbij vrijkwam, zorgde voor grote milieuschade in zee en op stranden in Florida, Mississippi, Alabama en Louisiana. Bij het ongeluk vielen elf doden.

Miljardenschikkingen

Sinds de ramp heeft BP al ruim 62,6 miljard dollar vrijgemaakt voor de olieramp. Een groot deel daarvan bestaat uit schikkingen met de Amerikaanse staten in het getroffen gebied. De 62,2 miljard is exclusief de 5,5 miljard dollar die het verwacht nodig te hebben in 2017 en de 3 miljard van dit jaar.