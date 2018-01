Bannon gedagvaard om te getuigen voor ‘grand jury’

Steve Bannon, de voormalige topadviseur van de Amerikaanse president Donald Trump, is gedagvaard om te getuigen voor een ‘grand jury’ over vermeende banden tussen de entourage van Trump en Rusland in de aanloop naar de presidentsverkiezingen van 2016. De speciale aanklager van het Rusland- onderzoek, Robert Mueller, heeft Bannon vorige week opgeroepen, meldt The New York Times.

Het is de eerste keer dat Mueller een dagvaarding voor een grand jury inzet bij zijn onderzoek naar mogelijke samenwerking tussen de Trump-campagne en Rusland. Een getuigenis tegenover een grand jury is een zwaarder middel dan een ondervraging door onderzoekers, want getuigen zijn verplicht om elke vraag te beantwoorden. Mogelijk is de dagvaarding een tactiek om Bannons medewerking te verkrijgen bij het onderzoek.

Bannon, die in augustus werd ontheven uit zijn functie als topstrateeg in het Witte Huis, weigerde op dinsdag om vragen te beantwoorden van leden van de Inlichtingencommissie van het Huis van Afgevaardigden, die eveneens onderzoek doet naar Russische inmenging. De voormalige adviseur, die de hele dag achter gesloten deuren werd verhoord, beriep zich op een recht om te zwijgen over de periode dat hij werkte voor de president.

Congresleden en juridische experts betwistten dat Bannon zich kon beroepen op een zwijgrecht, zeker voor de periode voordat Trump president was en wat betreft gesprekken met andere medewerkers van het Witte Huis. De voorzitter van de Inlichtingencommissie gaf ter plekke een dagvaarding af om Bannon ertoe te bewegen antwoord te geven op vragen. Het is onduidelijk of dat hielp.

De speciale aanklager wil Bannon met de dagvaarding voor een verhoor voor een grand jury dwingen om vragen te beantwoorden. Bannon heeft volgens bronnen bij de Inlichtingencommissie bevestigd dat hij door de speciale aanklager is gesommeerd om te verschijnen voor een grand jury.

Bannon kwam begin dit jaar in conflict met Trump over zijn uitspraken in het boek Fire and Fury: Inside the Trump White House van Michael Wolff. Daarin noemde Bannon een ontmoeting van de oudste zoon van de president en andere vooraanstaande medewerkers van de campagne met een Russische delegatie in de Trump Tower in New York in juni 2016 „verraderlijk”. Donald Trump jr. was door de Russen schadelijke informatie beloofd over Trumps Democratische tegenstander, Hillary Clinton.

Het is onwaarschijnlijk dat Bannon directe kennis heeft van die ontmoeting: hij trad pas twee maanden later aan als campagneleider van Trump. Mogelijk beschikt hij over tweedehands kennis. Waarschijnlijk is Mueller ook geïnteresseerd in wat Bannon weet over de transitieperiode en de beginfase van het presidentschap van Trump, en diens zakelijke banden met Rusland. Bannon voorspelde in Fire and Fury dat het onderzoek zich zou toespitsen op financiële belangen en witwaspraktijken.

Volgens The New York Times gebruiken onderzoekers ondervragingen voor een ‘grand jury’ bij voorkeur als ze denken dat ze over informatie beschikken die de getuige niet kent; de getuige kan dan worden betrapt op een leugen. Ook plaatst het Bannon, die heeft geprobeerd zijn breuk met Trump te lijmen, in een positie dat hij vragen niet kan ontwijken om zijn loyaliteit aan Trump te tonen.

Aan de andere kant duidt de dagvaarding erop dat Bannon zelf niet wordt onderzocht.

Bannon is een van de hoogste ingewijden van Trump die is gesommeerd om te getuigen voor het onderzoek van de speciale aanklager. Eerder klaagde Mueller oud-campagnevoorzitter Paul Manafort aan wegens witwaspraktijken. Ook bereikte hij een overeenkomst met Trumps voormalige Nationale Veiligheidsadviseur Michael Flynn, die heeft bekend te hebben gelogen tegen de FBI over zijn contacten met de voormalige Russische ambassadeur in Washington, Sergej Kisljak.

Volgens Trump heeft zijn campagne niet samengewerkt met Russen.

Dit bericht is geactualiseerd.