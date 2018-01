Aandeelhouders Eneco stemmen in met bemiddelaar

De gemeentelijke aandeelhouders van Eneco staan open voor een „ultieme” verzoeningspoging met de commissarissen van het energiebedrijf, onder leiding van een „onafhankelijke derde”. Dat schrijft voorzitter Adriaan Visser (Rotterdam, D66) van de aandeelhouderscommissie AHC dinsdagochtend in een brief aan de raad van commissarissen. Als het aan de AHC ligt, gaan de conflictpartijen al komend weekend met een bemiddelaar om tafel.

De brief is een reactie op een oproep die president-commissaris van Eneco Edo van den Assem afgelopen zaterdag deed in een interview met NRC. Ook wat hem betreft komt er zo snel mogelijk een bemiddelaar om een einde te maken aan de ruzie tussen de aandeelhouders en de bedrijfstop.

Verkoop onafwendbaar

Eind oktober werd bekend dat driekwart van de 53 gemeentelijke aandeelhouders zijn belang in Eneco wil verkopen. Daarmee lijkt een verkoop van het duurzame energiebedrijf onafwendbaar. Maar aan wie en hoe dat precies moet, daarover ruziet de AHC nu al maanden met de commissarissen en bestuurders van de onderneming. De Eneco-top vreest dat onder een nieuwe eigenaar minder ruimte is voor de duurzame strategie van het bedrijf, een vrees die volgens de gemeenten ongegrond is.

Vorige week lekte uit dat het conflict nu zelfs zo hoog is opgelopen dat 31 van de 53 gemeenten, samen goed voor 85 procent van de aandelen, van plan zijn op een volgende aandeelhoudersvergadering de voltallige raad van commissarissen naar huis te sturen. Zij vinden dat de toezichthouders veel te veel op schoot zitten bij bestuursvoorzitter Jeroen de Haas, die volgens de AHC van meet af aan het verkoopproces frustreert. Grootste twistpunt is nu de bevoegdheid van de commissarissen in het verkoopproces. Zij claimen (net als de aandeelhouders) een vetorecht, tot frustratie van de AHC die de koper zélf wil selecteren.

Twijfelachtige intenties

Of een verzoeningspoging veel kans van slagen heeft, is twijfelachtig. De AHC schrijft in haar brief aan de commissarissen dat ze twijfels heeft over „de intenties” waarmee Van den Assem zijn bemiddelingsvoorstel heeft gedaan. Volgens Visser heeft de president-commissaris afgelopen vrijdag op de bijzondere aandeelhoudersvergadering namelijk al duidelijk gemaakt dat de commissarissen niet van plan zijn „op onderdelen te bewegen”. De AHC vindt dan ook dat het optreden van Van den Assem „niet heeft bijgedragen aan herstel van vertrouwen”.

Lukt het niet om de gemoederen te bedaren en zetten de aandeelhouders hun voornemen door om de commissarissen te ontslaan, dan verplaatst het conflict zich hoogstwaarschijnlijk naar de rechtbank. Van den Assem zei in het interview met NRC namelijk een ontslag aan te zullen vechten bij de Ondernemingskamer.