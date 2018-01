Zuurgooier ziekenhuis Capelle moet jaar opgenomen worden

De man die vorig jaar een giftig zuur in een magazijn van het IJsellandziekenhuis in Capelle aan den IJssel lekte, moet een jaar opgenomen worden in een psychiatrische inrichting. De 26-jarige man, Hans J., heeft last van een psychotische stoornis en is volledig ontoerekeningsvatbaar verklaard. De straf komt overeen met de eis van het Openbaar Ministerie (OM). De rechtbank ging niet mee met het OM dat er sprake was van poging tot moord.

De man werkte als uitzendkracht in het IJssellandziekenhuis, toen hij in mei 2017 vijf liter perazijnzuur in een magazijn verspreidde. Het zuur is een giftige stof die problemen aan de luchtwegen kan veroorzaken. Door het lekken van het zuur raakten zeventien medewerkers van het ziekenhuis gewond. Drie van hen belandden op de intensive care. Ook was er grote schade aan het gebouw, dat zelfs enige tijd moest sluiten. Perazijnzuur wordt gebruikt om medische apparatuur schoon te maken.

Spijt rondsprenkelen zuur

Omdat niet is vastgesteld dat het de bedoeling van de man was ademhalingsklachten te veroorzaken is hij vrijgesproken van poging tot moord. Wel heeft J. bekend dat hij het zuur heeft “rondgesprenkeld”, naar eigen zeggen “uit woede over pesterijen van collega’s”. Zijn collega’s ontkennen hem te hebben gepest. Deskundigen verklaarden dat J. last heeft van psychoses. In de rechtbank betuigde hij spijt, hij zou de schade “heel heftig” hebben gevonden.

J. moet volgens de rechtbank in Rotterdam opgenomen worden “om herhaling te voorkomen”. Hij moet ook een schadevergoeding van ruim 36.000 euro betalen, onder meer voor schoonmaakkosten en schadevergoedingen.