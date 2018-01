Zangeres The Cranberries (‘Zombie’) overleden

Dolores O’Riordan, zangeres van de Ierse band The Cranberries, is maandag overleden. Dat meldt de Ierse publieke omroep RTÉ.

De 46-jarige O’Riordan overleed in Londen waar ze aanwezig was voor een korte studiosessie. De doodsoorzaak is nog onbekend. De Ierse rockband werd in de jaren negentig bekend met nummers als Linger, Dreams en Zombie. Ze verkochten meer dan veertig miljoen albums.

Afgelopen mei zou de band met een strijkorkest in Carré optreden maar dit werd afgelast. De tour waar het optreden deel van uitmaakte, werd ingekort omdat O’Riordan last had van haar rug.

Protestlied

De band ging in 2003 uit elkaar maar kwam een aantal jaar later weer samen. Het bekende nummer Zombie stond in 1994 op het tweede album No Need to Argue. In Nederland stond de single op de tweede plek in de top-40.

Van het protestlied wordt algemeen aangenomen dat het gaat over de dood van twee kinderen bij IRA-bomaanslagen in de Engelse plaats Warrington, een jaar eerder. De aanslagen vonden plaats tijdens de Troubles, de bloedige burgeroorlog over de status van Noord-Ierland.