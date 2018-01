Volg hier de wetgeving van Rutte III

2018 wordt het cruciale jaar voor het kabinet-Rutte III. In het voorjaar van 2019 zijn alweer verkiezingen voor de Provinciale Staten, waarna de meerderheid van één zetel in de Eerste Kamer verloren kan gaan. De redactie van NRC houdt de voortgang bij van de belangrijkste plannen van de coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Wanneer sturen bewindspersonen plannen naar de Raad van State, hoe snel beslist de Tweede Kamer en wanneer is wetgeving een feit na instemming van de senaat?

Rutte c.s. heeft zich vier tamelijk abstracte doelen gesteld. Van investeringen in veiligheid, onderwijs en zorg tot de modernisering van de arbeidsmarkt en het belastingstelsel. Daarnaast gaat het klimaatbeleid op de schop en moet de Nederlandse identiteit sterker worden uitgedragen. Wij volgen hoe dat handen en voeten wordt gegeven.

Niet alle plannen laten zich in wetgeving vangen. Verschillende departementen hebben hun ambities uitbesteed aan nog te sluiten akkoorden. Volksgezondheid wil bijvoorbeeld kostenbesparingen afdwingen middels sectorakkoorden in verschillende takken van de zorg. Economische Zaken en Klimaat wil komend jaar een Klimaatakkoord sluiten met maatschappelijke partners. Daar zal pas later wetgeving uit voortvloeien. Bij andere departementen zijn grote investeringen aanstaande, met name bij Defensie en Onderwijs, maar deze financiële injecties vertalen zich niet direct in nieuwe wetten. Die volgen we dus wel in onze verslaggeving, maar (nog) niet in deze ‘regeerakkoordtracker’.