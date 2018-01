‘Politiemol’ ontkent beschuldigingen over lekken politie-informatie

De 31-jarige voormalige politieagent Mark M. uit Weert heeft geen cent verdiend met het vermeend jarenlang verkopen van vertrouwelijke politie-informatie aan de Brabants en Limburgse onderwereld. Dat zei de van grootschalige corruptie verdachte ‘politiemol’ maandag op de eerste dag van de inhoudelijke behandeling van zijn strafzaak door de rechtbank in Den Bosch.

De rechercheur verwerpt alle beschuldigingen aan zijn adres. Hij vertelde de rechters ook dat hij zijn strafontslag bij de politie aanvecht. Volgens hem zijn er bij zijn gedwongen ontslag procedurefouten gemaakt en is er in deze arbeidsprocedure ten onrechte gebruik gemaakt van in het strafrechtelijk onderzoek verkregen informatie.

De rijksrecherche heeft in een strafrechtelijk financieel onderzoek becijferd dat Mark M. een wederrechtelijk verkregen voordeel van minimaal zo’n 80.000 euro heeft genoten door informatie te lekken. De verdachte agent bestrijdt die rekensom. Volgens hem hebben de rijksrechercheurs geen verstand van de zeden en gewoonten van het zakenleven in Oekraïne waar hij naar eigen zeggen vele tienduizenden euro’s heeft geleend. Hij kan die leningen niet met papieren bewijs staven en op gedetailleerde vragen van de rechtbank over zijn financiële handel en wandel geeft hij geen antwoord. Mark M. zegt de privacy van zijn vrienden en zakenpartners in Oekraïne te willen respecteren.

Bewijsmateriaal

Volgens onderzoek van de rijksrecherche heeft Mark M. in totaal 764.000 euro omgezet met het verkopen van geheime politie-informatie aan 48 criminelen. Ongeveer een tiende deel van dit bedrag kan de rijksrecherche naar eigen zeggen ook staven met bewijsmateriaal. M. werd in oktober 2015, een maand na zijn arrestatie, door de toenmalige baas van de nationale politie Gerard Bouman bestempeld als ,,de rotste appel sinds tijden’’. Zelf noemde Mark M. het stelen van politiedossiers eerder “een soort hobby”.

Mark M. werd in afwachting van zijn proces in de zomer van 2016 in vrijheid gesteld. Hij woont tegenwoordig in Oekraïne. Hij verkoopt er ,,encrypted’’ telefoons en levert “bodyguard services”. De zaken gaan volgens hem nu “heel langzaam”. M. wordt in Oekraïne naar eigen zeggen tegengewerkt door de Nederlandse ambassade die “een smerig spel” zou spelen door hem in een kwaad daglicht te stellen. Voor de strafzaak was hij speciaal overgekomen met zijn inmiddels tweede Oekraïense echtgenote. Ook zijn moeder woont de rechtszaak bij.

Commotie

De voorzitter van de rechtbank vroeg de verdachte maandag of hij begreep dat hij bij de politie werd ontslagen? “Ik begrijp dat er wel commotie is ontstaan in de media”, zei M. Of hij ook rekening houdt met een veroordeling, vroeg de rechtbank. “Met alle opties hou ik rekening”, antwoordde M.

