Vakbond CNV wil rem op arbeidsmigranten

CNV wil dat het aantal arbeidsmigranten dat naar Nederland komt wordt ingeperkt. Dit zegt voorzitter Maurice Limmen in een interview met De Telegraaf. Volgens de vakbond zijn er genoeg Nederlandse werknemers om de krapte op de arbeidsmarkt te vullen. CNV vindt dat werkgevers moeten investeren in opleidingen en vaste contracten om Nederlandse werknemers aan te trekken.

In verschillende sectoren is een tekort aan vakmensen, waaronder in de bouw, de ict en de horeca. Volgens Limmen komt dit door onaantrekkelijke arbeidsvoorwaarden en is het geen oplossing om buitenlandse werknemers naar Nederland te halen.

“Maak je sector aantrekkelijk door het bieden van fatsoenlijke banen. Er is een groep van 1,2 miljoen mensen die aangeeft te willen werken, zoals ouderen, arbeidsbeperkten en niet-westerse immigranten.”

‘Armzalige voorwaarden’

Als voorbeeld noemt Limmen de bouw, waar tijdens de crisis duizenden mensen ontslagen werden. Toen de arbeidsmarkt aantrok, konden deze werknemers alleen terugkeren als zzp’er. Ook in de horeca bestaan volgens de CNV “armzalige arbeidsvoorwaarden”. Zo zou er te weinig geld worden besteed aan scholing en ontwikkeling, waardoor er nu te weinig Nederlandse vakmensen zijn. “Boontje komt om zijn loontje. Ga dan nu ook niet jammeren”, zei Limmen tegen De Telegraaf.

Of de oproep van Limmen gevolgen zal hebben, is nog hoogst onduidelijk. CNV weigert, net als vakbond FNV, op centraal niveau te vergaderen met de Sociaal Economische Raad (SER), om tot nieuwe afspraken te komen met werkgevers.