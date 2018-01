Roemeense premier Mihai Tudose stapt op

De Roemeense premier Mihai Tudose is maandagavond opgestapt nadat partijleden het vertrouwen in hem hadden opgezegd. Tudose is de tweede premier van de socialistische regeringspartij PSD die in korte tijd door zijn partij wordt verdreven, zo bericht AP.

Tudose zou een conflict hebben met de partijleider van de PSD, Liviu Dragnea. Dragnea wordt in verband gebracht met verkiezingsfraude en kan daarom niet zelf niet premier worden. Het conflict kwam vorige week aan het licht nadat Tudose de minister van Binnenlandse Zaken Carmen Dan, ook van de PSD, vroeg af te treden. Dan zou goede banden hebben met de PSD-voorzitter Dragnea. Dragnea is vaker in opspraak geweest. In november werden zijn tegoeden bevroren vanwege verdenking van ambtsmisbruik.

Conflict met partijleider

Voor zijn aanstelling als premier was Tudose minister van Economische Zaken. Hij volgde Sorin Grindeanu op die in juni moest aftreden, een half jaar na het aanstellen van zijn kabinet. Ook Grindeanu was in een machtsstrijd verwikkeld met Dragnea, die de machtigste man binnen de PSD is. Grindeanu werd aan de kant gezet na een motie van wantrouwen die werd gesteund door zijn eigen partij.

In februari trok oud-premier Grindeanu een noodverordening in die honderden politici dreigde te beschermen tegen vervolging voor corruptie. In Roemenië braken massaal protesten uit.

Grindeanu’s regering had de corruptie in het land terug moeten dringen. Volgens analisten was Grindeanu dan ook niet bereid partijleden zoals Dragnea in bescherming te nemen tegen anti-corruptieaanklagers. Met 241 stemmen van de 465 zetels keurden PSD en haar kleinere centrum-rechtse coalitiepartner ALDE in juni uiteindelijk een motie van wantrouwen tegen Grindeanu en de eigen regering goed.