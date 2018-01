‘Sinds de verhuizing zijn we zo’n 100 euro per maand meer kwijt aan boodschappen’

IN

‘Eigenlijk heb ik een modeopleiding gedaan. In die sector heb ik ook gewerkt, maar op een gegeven moment was ik het werk beu en ging ik op zoek naar iets anders. Ik werkte een tijdje als zelfstandig accountmanager bij een horecazaak in het Westerpark in Amsterdam, en kwam via via in 2016 bij Blijburg terecht als invalkracht op de financiële afdeling. Daar ben ik blijven hangen.

„De horeca is niet echt een sector waarin je veel kunt verdienen, maar dat vind ik ook niet zo relevant. Omdat Blijburg naast horeca ook evenementen zoals bruiloften organiseert, is het best een groot bedrijf waar ik nog veel kan leren. Ik wil hier zo veel mogelijk ervaring opdoen, om dan over een paar jaar wellicht in een andere sector te kijken of daar werk voor mij is als financieel manager.

„Als zzp’er is het bedrag dat ik maandelijks kan factureren verschillend, maar ik keer mezelf altijd 2.300 euro netto uit. Dat heb ik nu eenmaal nodig om van te kunnen leven. Wat ik overhoud is een spaarpotje voor de momenten dat ik niet werk, vakantiegeld en mijn pensioen.

„Ik heb niet een ideaal salaris in gedachten dat ik nastreef. Ik vind het belangrijker dat we niet al te krap hoeven te leven. We hebben net een huis gekocht en de derde is op komst, dus we hebben bewust gekozen voor een goedkopere woning zodat we wat bestedingsruimte hebben.”

Gezamenlijke vaste lasten: woonlasten (602 euro), internet (30 euro), verzekeringen (280 euro), autokosten (198 euro), abonnementen (18 euro), boodschappen (600 euro), buitenschoolse opvang (161 euro), ballet jongste dochter (20 euro), vrije tijd (150 euro) Privélasten: mobiele telefoon (30 euro), goede doelen (50 euro), sport (50 euro), kleding (125 euro) Laatste grote aankoop: tweedehands auto (14.000 euro) Sparen: 50 euro

Inkomen: 2.300 euro netto

UIT

‘Ik zet al onze uitgaven in een Excel-bestand, zodat ik weet waaraan ons geld opgaat. Ik probeer dit eens in de twee weken bij te houden, maar met twee kinderen heb ik soms geen tijd. Meestal kan ik er elke maand een keer voor gaan zitten. Ik kijk dan op onze bankafschriften waar wat aan is opgegaan en voer dat in onder verschillende noemers. Mijn partner verdient wat meer, maar de vaste lasten delen we. Die worden betaald van onze gezamenlijke rekening. Het in kaart brengen van al die kosten is net als het huis opruimen: pas als het klaar is, voelt het goed.

„Omdat we vorig jaar van Amsterdam naar Almere Poort zijn verhuisd, zijn we de laatste maanden veel geld kwijt geweest aan onze nieuwbouwwoning. Onder andere de vloer, de plinten en het verven kostte 38.500 euro. Ik had nog veel meubels uit mijn studententijd die in ons nieuwe huis opeens niet zo mooi meer waren, dus het was hoog tijd voor nieuwe spullen. Op ons bed, de tafellamp en een kast – een erfstuk – na hebben we alles nieuw gekocht. Daar waren we zo’n 12.000 euro mee kwijt.

„Sinds we zijn verhuisd, zijn onze boodschappen ook nog zo’n 100 euro per maand duurder geworden. De kinderen zijn natuurlijk wat groter, maar het komt denk ik ook doordat ik in Amsterdam veel vaker naar de Lidl en de Dirk ging en nu meestal naar de Albert Heijn.”

Correctie (15 januari 2018): In een eerdere versie van dit stuk stond dat de geïnterviewde 1.200 euro had uitgegeven aan nieuwe meubels. Dat was 12.000 euro. In plaats van dat ‘alleen al’ de vloer, de plinten en het verven 38.500 euro kostte, moest er staan ‘onder andere’.