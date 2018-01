Nog een gevaarlijke oversteek voor migranten: de Alpen

Na de boottocht over de Middellandse Zee is het voor veel migranten nog niet klaar met de gevaarlijke route naar een beter leven in Europa. Reuters-fotograaf Siegried Modola volgde een groep van zes migranten die in december vorig jaar de Alpen overstaken, van Italië naar Frankrijk. Daarmee riskeren ze valpartijen, vallende rotsblokken en onderkoeling bij temperaturen tot -9 graden Celcius. Toch wagen jaarlijks honderden migranten zich aan deze riskante bergroute, aangezien de meer voor de hand liggende toegangswegen naar Frankrijk streng worden bewaakt. Bekijk het (foto)verhaal van Abdullhai uit Guinee en zijn vijf resigenoten.