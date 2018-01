Nabestaanden MH17 mogen camerabeelden Schiphol zien

De nabestaanden van de slachtoffers van de vliegramp met vlucht MH17 mogen camerabeelden van Schiphol bekijken. Daarmee bevestigt het Openbaar Ministerie (OM) maandagavond berichtgeving van ANP. De beveiligingsbeelden zijn de laatste opnames van de slachtoffers.

Eerder weigerde het OM om de beelden vrij te geven vanwege privacyredenen, maar ook omdat het “onbegonnen werk” zou zijn om opnames van alle 34 beveiligingscamera’s na te gaan. Nabestaanden mogen na het tekenen van een geheimhoudingsverklaring alsnog in de beveiligingsbeelden zoeken naar beeldmateriaal van dierbaren. Eventueel mogen de beelden mee naar huis worden genomen, nadat omstanders onherkenbaar zijn gemaakt.

Speciale bevoegdheden

In april kwam naar buiten dat het OM de verzoeken van de nabestaanden tot dusver had geweigerd. Zij proberen al drie jaar om deze in hun bezit te krijgen. Oud-minister van Veiligheid en Justitie Stef Blok liet destijds weten de mogelijkheden hiervoor te laten onderzoeken. Volgens het OM heeft hij van zijn speciale bevoegdheden als minister gebruikgemaakt om ondanks de privacybezwaren, bezichtiging toch mogelijk te maken.

De opnames lopen van vier uur ‘s morgens tot twee uur ‘s middags op 17 juli 2014, de dag van de ramp. Het OM kreeg de videobeelden van Schiphol. Het is nog onduidelijk hoeveel nabestaanden gebruik zullen maken van de mogelijkheid om de beelden te bekijken. Volgens het ministerie van Veiligheid en Justitie is er “zeker belangstelling voor” maar een woordvoerder kan nog geen specifieke aantallen geven.

Voorzitter van de Stichting Vliegramp MH17 voor nabestaanden, Evert van Zijtveld, zegt tegenover ANP dat niet alle nabestaanden de beelden zullen durven bekijken: “De confrontatie blijft heftig.” Bij de ramp met vlucht MH17 boven het oosten van Oekraïne kwamen alle inzittenden om 298 mensen om het leven onder wie 193 Nederlanders.