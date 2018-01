Met deze handleiding wapen je je tegen hacken

Even een plug-in downloaden van internet, een bijlage in je mail openen die een kennis stuurde, of online je gegevens invullen bij een site waar je iets kan winnen; gehackt worden zit in een klein hoekje. Maar dat hoeft niet. Techjournalist Daniël Verlaan heeft nu een overzichtelijke handleiding gemaakt waarmee je je eenvoudig kan wapenen tegen hackers, phishing en malware.

Op laatjeniethackmaken.nl legt Verlaan in begrijpelijke taal, ook voor digibeten, uit wat de verschillende manieren zijn waarop hackers aan je gegevens kunnen komen. Vervolgens geeft hij concreet advies hoe je je computer, tablet, mobiel zo goed mogelijk kan beschermen. De handleiding is laagdrempelig en niet vervalt in ingewikkeld jargon, waar fora voor computergeeks bol van kunnen staan, maar waar je als gemiddelde gebruiker snel bij afhaakt.

Verlaan zegt aan de telefoon:

“Ik zat vorig jaar november ook een beetje te klagen op Twitter dat er eigenlijk nergens een echt goed overzicht was met beveiligingsadviezen. Schrijf het dan zelf, twitterde iemand. Waarom ook niet, dacht ik toen. Daarna heb ik op Twitter een oproepje gedaan aan hackers om me te helpen. Die meldden zich al snel en zo kon ik aan het schrijven van deze gids beginnen.”

De risico’s vallen mee

Voor de meer ervaren internetter is een aantal aanbevelingen bekend, zoals een password manager die voor jou al je ontelbare wachtwoorden onthoudt, adblockers, je accounts compromitteren en tweestapsverificatie. Maar er zijn ook minder bekende tips, zoals bestanden die je niet vertrouwt in Google Docs openen met een speciale pdf-viewer in Chrome of met een speciale virusscanner.

Voor de geavanceerde gebruiker, of voor wie een carrière overweegt als spion, legt Verlaan ook uit hoe je veilig kan bellen en chatten, of je oude mobiel kan gebruiken als veiligheidscamera. Soms is het ook een kwestie van gezond verstand: zet geen foto’s van je identiteitskaart op sociale media en laat je pc niet onbeheerd achter. Verlaan stelt ook gerust: hackers zijn doorgaans niet zo geïnteresseerd in de gemiddelde internetter:

“We worden constant banggemaakt met de dreiging van hackers, maar die zijn er vaak alleen op uit om bij specifieke bedrijven of high profile-personen in te breken op hun computer. Het valt allemaal wel mee. De meeste mensen hebben alleen iets te vrezen omdat ze geen goede wachtwoorden hebben.”

Klik niet op die verdachte bijlage

Veel mensen gebruiken nog steeds dezelfde wachtwoorden voor hun e-mail, sociale media-accounts en allerlei andere diensten waarvoor je moet inloggen. Dat maakt het voor criminelen wel heel makkelijk om je geld afhandig te maken.

“Ook in mijn vriendenkring zie ik mensen die nog altijd geen password manager gebruiken, de tweestapsverificatie niet inschakelen of toch gewoon op een phishinglinkje klikken in een mailtje, chat of appje. Daarom wilde ik deze gids ook maken, om mensen cyberveiliger het nieuwe jaar in te laten gaan. Het kan iedereen gebeuren. Zelfs ik heb wel eens in een moment van onoplettendheid per ongeluk malware gedownload.”

Verlaan, die de handleiding in zijn eigen tijd maakte en de site op zijn eigen server host, blijft de gids updaten - “ik heb nu al heel veel nieuwe tips ontvangen”. Via Tikkies, digitale transacties via de iDeal-app Tikkie, die hij sinds publicatie ontving als bijdrage kan hij nu al een jaar de serverhuur betalen.

Wie nog meer wil weten over “de Bijbel voor online security” kan ook luisteren naar deze aflevering van de podcast Nerds aan tafel (disclaimer van Verlaan: “die is wel echt een beetje nerdy”):