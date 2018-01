Hortensiakwekers willen hun geld terug

„Zo, je hebt je roeping gemist.” De oud-directeur heeft net de drie rechters snikkend een emotionele brief voorgelezen, maar hortensiakweker Cor de Jong is niet geroerd. Hij stevent na de zitting op de directeur af en bijt hem toe: „Je had acteur moeten worden.”

Het verwijt van de curator – dat hij vlak voor het faillissement aan zelfverrijking en onbehoorlijk bestuur heeft gedaan – had de directeur „tot wanhoop” gebracht, vertelt hij. Zijn vrouw is ingestort door alle toestanden en toen zijn huis geveild dreigde te worden, overwoog hij zelfs een einde aan zijn leven te maken. Terwijl hij zich „dag en nacht” had ingespannen voor de zaak.

De rechters knikken vol begrip. „Dank u voor het delen.” Maar achterin wordt met een katoenen zakdoek gewapperd. Wil de Jong, de broer van Cor: „Nou, ik huil hier tranen met tuiten, hoor.”

Twee miljoen terugbetalen

Maandag stond oud-manager, tevens directeur en aandeelhouder Ad van de Wijdeven van Baas Plantenservice in de rechtszaal tegenover de curator. Weer. En net zoals de vorige keren zaten ook de drie hortensiakwekende broers Jos, Wil en Cor de Jong in het publiek, vandaag gekleed in identieke tinten bruin, blauw en wit. Zij hadden geen direct belang bij deze zaak, zij waren er puur uit wrok.

Baas Plantenservice uit Hazerswoude, handelaar in bomen en planten, ging begin 2014 failliet. In de beste jaren haalde het bedrijf nog een omzet van 100 miljoen euro. Maar toen de enige Duitse afnemers omvielen, kieperde Baas Plantenservice mee omver.

Dat dit de oorzaak is van het faillissement betwist niemand in de rechtszaal maandag. Waar curator Guus Berntsen en de advocaat van de directeur wel over twisten, is de opvallende transacties die vlak voor het faillissement zijn gedaan. Vanwege die transacties eiste de curator vorig jaar dat Van de Wijdeven en zijn bv’s 2,6 miljoen euro aan de boedel terug moesten betalen. Met dat geld konden de kwekers alsnog betaald worden. Zij hebben nog miljoenen tegoed.

De rechter gaf de curator op vrijwel alle punten gelijk. Van de Wijdeven was persoonlijk aansprakelijk en moest van die 2,6 miljoen meer dan 2 miljoen zelf betalen, uitzonderlijk veel.

Inmiddels heeft hij iets minder dan de helft overgemaakt. Maar over het resterende bedrag is hij in hoger beroep. Dat wil hij niet betalen. Hij heeft immers „zo zorgvuldig mogelijk” gehandeld.

Dubieuze transacties

De boom- en plantenmarkt had het zwaar in de crisisjaren. Ook bij Baas Plantenservice was het te voelen. De enige klanten, de Duitse bouwmarktketens Max Bahr en Praktiker kwamen in 2013 in grote financiële problemen.

Van de Wijdeven wist dat, blijkt uit interne stukken. Toch hevelde hij nog grote bedragen vanuit het bedrijf over naar de holding. En nadat hij had besloten faillissement aan te vragen, boekte hij nog royale management fees over naar zijn eigen bv. Geld dat niet naar kwekers ging.

Ook opvallend was een constructie die hij in 2013 optuigde. Van de Wijdeven haalde waardevolle spullen ter waarde van bijna 1 miljoen euro, zoals computers met handelssoftware, uit het bedrijf en stopte die in de holding. Het bedrijf mocht die spullen weer huren voor 35.000 euro per maand, een zogeheten sale & lease back-constructie. Zonder sale dan, want dat miljoen kreeg het bedrijf nooit betaald. Het bedrag werd op zekere wijze verrekend tussen twee holdings en het bedrijf, en werd daarmee volgens de curator „een waardeloze vordering”.

Op de zitting kan de advocaat van de bestuurder die constructie wel uitleggen. Het was een voorwaarde voor een soort fusie waar Baas Plantenservice aan werkte. Maar de curator stelt dat het een manier was om de hele inventaris klaar te zetten voor een doorstart, zodat de schuldeisers er niet bij konden.

Zo ploeteren de partijen de transacties door. Na drie uur bakkeleien grijpt de rechter in. Zouden de partijen misschien met een boterham in de hand in de hal tot een schikking kunnen komen?

Rabobank bijzonder beheer

Met wapperende toga’s pendelen de advocaten heen en weer over de gang met telkens een nieuw voorstel. Paar ton erbij, paar ton eraf.

Ric Meeuwisse, financiële man van hortensiakweker Sjaak van Schie uit Maasdijk, ziet het zwijgend aan vanaf een bankje. Twee ton heeft zijn bedrijf verloren, een hele oogst hortensia’s die voor een habbekrats naar de veiling kon. Twee jaar werk. „We overleefden het, maar het zet je een stukje terug. Dat geld dat kun je niet inzetten om te groeien.”

De pendelende advocaten komen er nog niet met elkaar uit, maar ze willen dat wel binnen twee weken bereiken. Berntsen: „Het zou mooi zijn als we een keer konden gaan uitkeren.”

Op een bankje verderop zitten Jos, Wil en Cor, hun ogen volgen de advocaten. De broers zijn geen schuldeisers. Tot 2008 waren ze de grootste eigenaars van Baas Plantenservice. Maar de zaken liepen niet goed en de afdeling bijzonder beheer van de Rabobank „splitste” hen Van de Wijdeven „in de maag” als interim manager. Die overtuigde hen ervan de aandelen voor een symbolisch bedrag te verkopen, om er vervolgens in no time een winstgevend bedrijf van te maken.

De broers voelen zich gepakt. Maar een rechtszaak hierover verloren ze. Dus rest hen niks anders dan verontwaardigd in het publiek te zitten. Jos, Wil en Cor: „In Boskoop zeggen we: recht is recht en krom is krom. We hopen dat er nu wat recht komt.”