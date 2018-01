Ford steekt miljarden extra in elektrische auto’s

Autobouwer Ford is van plan de komende jaren miljarden meer te investeren in elektrische auto’s dan tot nu toe was aangekondigd. Tot 2022 steekt het bedrijf 11 miljard dollar (9 miljard euro) in de bouw van hybrides en volledig elektrische voertuigen. Dat heeft bestuursvoorzitter Bill Ford bekendgemaakt op de autoshow van Detroit, meldt Reuters.

Verschillende autobouwers hebben aangekondigd meer werk te maken van de ontwikkeling van auto’s met (gedeeltelijk) elektrische aandrijving onder druk van strengere milieuwetgeving in onder meer Europa en China en concurrentie van andere autobouwers als Tesla. Ford zei in oktober al de komende vijf jaar 14 miljard dollar minder te steken in de bouw van sedans en auto’s met een verbrandingsmotor ten behoeve van pick-uptrucks en elektrische auto’s.

Doel van Ford is om binnen vijf jaar veertig auto’s te bouwen die ten minste deels op stroom rijden, zowel volledig elektrisch als plug-inhybrides. “We zetten hier alles op in en maken onze bestverkopende voertuigen, onze meest iconische voertuigen, elektrisch”, zei Ford tegen aanwezige verslaggevers, aldus Reuters. “Als we succes willen hebben met een elektrisch wagenpark, zullen we dat moeten doen met auto’s die nu al populair zijn.”

Één F-150 per minuut

Een van de grootste succesnummers van Ford is de F-150. Tussen november 2016 en november 2017 werden er in de Verenigde Staten bijna 900.000 van verkocht. Het is al decennia (met afstand) de best verkochte auto van Amerika. De fabriek in Michigan zegt er met enige trots één per minuut af te kunnen leveren.

Ook in Europa en China verkoopt Ford veel auto’s. In Europa is de kleine Fiesta het populairst. Daarvan werden er in november 21.000 verkocht. Nummer twee is de Focus met 17.000 auto’s. In China doet vooral de nieuwe versie van de Escort het goed. Daarvan werden er in december 42.000 verkocht. Die auto is gebaseerd op een oudere versie van de Focus.