Facebooks nieuwe News Feed is een zwaktebod

Het grootste sociale netwerk ter wereld wil weer een sociaal netwerk worden. Dat is het goede voornemen dat Facebookoprichter Mark Zuckerberg voor 2018 heeft. Met één druk op de knop verandert hij de tijdlijn van twee miljard Facebookleden. Er is te veel openbare informatie op het netwerk te vinden – berichten van bedrijven, professionele media- en videomakers – en dat leidt de aandacht af van dat waar Facebook groot mee werd: waardevolle verbindingen tussen vrienden en familie.

Vorige week kondigde Zuckerberg een aanpassing van het algoritme aan, waardoor we minder „passief scrollen” langs video’s en nieuwsberichten en meer tijd besteden aan onze directe omgeving voor „well-being and happiness”. Het is jammer dat hij geen Nederlands spreekt, anders zou Zuckerberg vast het woord ‘gezellig’ gebruikt hebben.

Passieve houding

De passieve houding van gebruikers riep Facebook over zichzelf af. Door de nadruk op Facebook Video veranderde mijn tijdslijn in een tv waarbij je, in plaats van te zappen langs de zenders, een zwengel aan je scherm geeft, met hier en daar like. Sensatie wordt door Facebooks algoritmes beloond, zeker sinds de eigen nieuwsredactie in 2016 geschrapt werd en Facebook Live de hoeveelheid spektakel verhoogde.

Facebook wil af van negatief nieuws. Het netwerk worstelt met nepberichten en propaganda die zich niet laten wegfilteren. Als discussieplatform wordt Facebook regelmatig verziekt door haat en racisme – dat laat zich temmen met software, noch 4.500 moderatoren. Te vaak is Facebook zelf onderwerp van discussie: voormalig medewerkers zeggen dat het netwerk de maatschappij ontwricht en gebruikers verslaafd maakt; de politieke druk neemt toe.

Facebook experimenteerde in zes landen met het terugschroeven van nieuws. Dat veroorzaakte een daling van het bezoek aan nieuwssites. Bedrijven die Facebook als distributiemiddel gebruiken, weten dat het netwerk berichten aan minder dan vijf procent van hun volgers laat zien. Wie gegarandeerd bereik wil hebben, moet betalen voor advertenties. Met de nieuwe strategie slaat Zuckerberg twee vliegen in één klap: minder verontrustend nieuws in de tijdlijn en bedrijven die betalen om publiek te trekken. Nadeel: het wegvallen van écht nieuws geeft nepnieuws meer kans.

Eigenlijk zegt Zuckerberg: neem Facebook niet langer serieus als nieuwsplatform

Zwaktebod

De koerswijziging toont de macht van Facebook. Zo’n nieuw algoritme heeft grote gevolgen voor lezers en leveranciers. Het is ook een zwaktebod; het publieke debat blijkt te complex om softwarematig in goede banen te leiden. Eigenlijk zegt Zuckerberg: neem ons niet langer serieus als nieuwsplatform. De koers van Twitter steeg na Zuckerbergs brief, want dat netwerk gedijt juist bij discussie en sensatie. Hoe meer troep Trump de wereld in tweet, des te beter.

Kan een algoritmewijziging Facebook weer gezellig maken? De laatste jaren delen we minder via Facebook en meer via Instagram en WhatsApp (beiden eigendom van Facebook). Dat is – in ieder geval in mijn wereld – dé plek voor familiekiekjes, close-ups van maaltijden en berichten van het voetbalteam. Daar is het pas echt gezellig.

Facebook verlangt terug naar die onschuld en wil terug naar zijn roots. Je zou kunnen zeggen: Facebook is op zijn retour.

is techredacteur.