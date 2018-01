Excuses Deneuve voor goedpraten verkrachting

De Franse actrice Catherine Deneuve heeft zich gedistantieerd van enkele extreme uitlatingen van vrouwen die vorige week met haar een manifest ondertekenden tegen een volgens hen door de #MeToo-beweging ontstaan „puritanisme”.

In een brief aan de linkse krant Libération schrijft ze maandag het „totaal oneens” te zijn met de presentatrice Brigitte Lahaie, die op televisie gezegd heeft dat een vrouw ook kan „genieten van een verkrachting”. Daarmee heeft Lahaie „het karakter van de tekst verminkt”. Deneuve: „Uiteraard wordt nergens in de tekst beweerd dat misbruik goede kanten heeft, anders zou ik niet getekend hebben.”

Opdringerig verleiden

Deneuve staat nog steeds achter het woensdag door Le Monde gepubliceerde stuk. Daarin veroordeelt ze, met 99 andere vrouwen, het „klikken” over mannen die „opdringerig of onbeholpen” pogen te „verleiden”. Maar ze verontschuldigt zich tegenover „alle slachtoffers van afschuwelijke daden die het gevoel gehad kunnen hebben te zijn aangevallen” door het ingezonden stuk.

„Ja, ik hou van vrijheid. Ik hou niet van dat kenmerk van ons tijdperk dat iedereen zich gerechtigd voelt recht te spreken, te arbitreren, te veroordelen. Een tijdperk waarin eenvoudige klachten op sociale netwerken tot straf, ontslag en soms een lynchpartij in de media kunnen leiden.”

Deneuve schrijft dat ze feminist is en in begin jaren zeventig daarom het baanbrekende manifest ondertekende van 343 Franse vrouwen, onder wie Simone de Beauvoir, die erkenden illegaal een abortus te hebben gehad. Ze moet niets hebben van de „conservatieven, racisten en traditionalisten” die haar nu opeens steunen. „Ik ben een vrije vrouw en ik zal dat blijven.”