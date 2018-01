Duizend jonge Denen aangeklaagd om delen seksfilmpje op Facebook

Zo’n duizend jonge Denen moeten voor de rechter verschijnen omdat ze via Facebook foto- en filmmateriaal hebben gedeeld waarop twee 15-jarigen seksuele handelingen verrichten. Dat heeft de Deense politie maandag bekendgemaakt. De verdachten kwamen in beeld na een tip van Facebook en hebben zich mogelijk schuldig gemaakt aan de verspreiding van kinderporno.

De beelden - twee video’s en een foto - werden afgelopen najaar verspreid via de berichtendienst Facebook Messenger. Facebook kreeg in de gaten wat er aan de hand was en tipte de autoriteiten in de Verenigde Staten. Die gaven de informatie over het beeldmateriaal vervolgens via Europol door aan de Deense politie.

Facebook scant op kinderporno

Persbureau Reuters onthulde in 2012 dat Facebook de inhoud van zijn website en chatservice scant op criminele activiteiten, waaronder kindermisbruik en kinderporno. Wanneer het automatische systeem iets verdachts vindt, worden Facebookmedewerkers gealarmeerd. Terechte waarschuwingen schuiven zij door naar de Amerikaanse autoriteiten. Facebook is verplicht dat te doen.

De verdachten in Denemarken zijn tussen de vijftien en twintig jaar oud, zegt een Deense politiechef tegen persbureau Bloomberg. Ongeveer achthonderd van hen zijn man. Sommige verdachten hebben het filmpje enkele keren gedeeld, terwijl anderen dat honderden keren hebben gedaan.

Bij een veroordeling voor verspreiding van kinderporno wachten de verdachten mogelijk zware straffen. Op het vergrijp staat volgens het Deense volwassenenstrafrecht een celstraf van maximaal twee jaar. Daarnaast krijgen Denen die veroordeeld worden voor kinderporno een aantekening op hun strafblad, die tien jaar blijft staan. Een baan op een kinderdagverblijf of als sportcoach is dan niet meer mogelijk.

De leeftijd waarop Denen seks mogen hebben is vijftien jaar. Niettemin is het in bezit hebben van beeldmateriaal waarop mensen van die leeftijd seks hebben illegaal. De Deense wet beschouwt seksuele foto’s of films van personen onder de achttien jaar als kinderporno.