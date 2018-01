Hema gaat naar Midden-Oosten

Hema opent dit jaar drie winkels in Dubai, maakte het bedrijf maandagmiddag middels een persbericht bekend. Het zijn de eerste winkels van de warenhuisketen buiten Europa.

In Dubai gaat Hema samenwerken met de Apparel Group, dat voor verschillende merken (waaronder Calvin Klein, Rituals, Levi’s en Crocs) winkels exploiteert in onder meer de Verenigde Arabische Emiraten. Ook voor Hema gaat het dat nu doen, laat een woordvoerder weten. Hema zelf blijft volgens hem verantwoordelijk voor „het merk, de invulling van het assortiment en de look and feel van de winkels”.

Over de financiële kant van de deal wil het bedrijf geen uitspraken doen.

De komende vijf jaar moeten er meer Hema’s bij komen in het Midden-Oosten. Het bedrijf is voornemens een „fors aantal winkels” te openen, aldus het persbericht. De afgelopen jaren stak Hema al veel energie in uitbreiding in het buitenland. Het opende meerdere winkels in Frankrijk, Duitsland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk.

Vorig jaar maakte Hema voor het eerst in lange tijd weer winst: 4,6 miljoen euro in de eerste drie kwartalen - cijfers over het laatste kwartaal zijn nog niet bekend. De omzet bedroeg in dezelfde periode bijna 880 miljoen euro. Afgelopen jaar maakte Hema ook officieel bekend dat het te koop staat. Eigenaar Lion Capital probeerde Hema al eens eerder te verkopen.