‘De Lieverdjes’ van FC Amsterdam

Sportfotograaf Hans Heus was in de jaren zeventig regelmatig te vinden bij FC Amsterdam, de roemruchte betaaldvoetbalclub die op 20 juni 1972 ontstond uit een fusie tussen de Amsterdamse verenigingen Blauw-Wit en DWS, en later ook De Volewijckers. Onder voorzitterschap van Dé Stoop schreven de 'De Lieverdjes' voetbalhistorie van Amsterdam tot Milaan, maar de avonturen van de club eindigden met een faillissement in mei 1982. De expositie FC AMSTERDAM is te zien bij Piet de Gruyter in Amsterdam