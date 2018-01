Mario Testino, fotograaf van Lady Di, ligt onder vuur

Fotograaf Mario Testino , bij de opening van een expositie met onder meer zijn werk in Berlijn, in juni 2017.

Met een privé-vliegtuig vlogen ze vorig jaar maart samen uit Parijs, waar de modeweek net was afgelopen, naar Amsterdam, voor de presentatie van het jubileumnummer van het Vogue Nederland. Hoofdredacteur Karin Swerink en Mario Testino, de wereldberoemde fotograaf die zes modeseries had gemaakt voor het nummer dat het vijfjarig bestaan van het blad vierde. Op de cover stonden de Nederlandse topmodellen Doutzen Kroes en Lara Stone, allebei bloot, eveneens gefotografeerd door Testino. De dag erna was er ter ere van Testino een diner in de Eregalerij van het Rijksmuseum, dat eindigde in een polonaise.

Testino zal op korte termijn niet meer voor het blad werken, noch voor enige andere editie van Vogue. Afgelopen weekend publiceerde The New York Times een artikel waarin dertien mannelijke modellen en voormalige assistenten hem beschuldigden van seksuele intimidatie en machtsmisbruik. Vogue’s uitgeverij Condé Nast maakte vrijdag al bekend dat het voorlopig het contact verbreekt met Testino, en ook met Bruce Weber, die in hetzelfde artikel werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Modemerken Burberry en Michael Kors, alsmede schoenenmerk Stuart Weitzman kondigden maandag aan de fotograaf niet meer te boeken.

Mario Testino (1954) werd geboren in Peru. Hij studeerde rechten, economie en internationale betrekkingen in Lima en San Diego. Met fotograferen begon hij pas nadat hij in 1976 naar Londen was verhuisd.

In Vogue stond hij voor het eerst in 1983, maar zijn doorbraak kwam in de jaren negentig, toen hij advertentiecampagnes deed voor Gucci, dat mede dankzij hem een wederopstanding kende. In 1997, het jaar waarin ze stierf, legde hij prinses Diana op een ongekend ontspannen vast voor Vanity Fair. Sindsdien is hij een favoriet van de Britse koninklijke familie. Ook Willem-Alexander en Máxima zijn door hem geportretteerd.

Voor het aprilnummer van de Nederlandse Vogue fotografeerde Mario Testino vorig jaar de Nederlandse modellen Doutzen Kroes en Lara Stone. Mario Testino/Vogue Nederland

Glimlachen

De fotografie van Testino staat bekend om de vrolijkheid. Zijn modellen zijn altijd beeldschoon, gezond, sexy en blij; de zon lijkt altijd te schijnen. „Ik houd van positieve energie”, zei Testino 2015 in een interview met NRC. „Maar het is niet gemakkelijk vrolijke beelden te maken. Gloom is easy, je hoeft er niets voor te doen. Een model iets actiefs laten doen, kost inspanning. Het allermoeilijkste is iemand te laten glimlachen.”

Met Amsterdam heeft hij een bijzondere band. In de jaren negentig kwam hij er vaak, vanwege „de vrijheid en tolerantie”, zoals hij in 2015 zei. In 1999 maakte hij in Amsterdam een modeserie met groepsportretten – een specialiteit van hem – voor de Italiaanse L’Uomo Vogue, iets meer dan twee jaar geleden werden in Amsterdamse galerie Annet Gelink snapshots van zijn hand samen getoond met foto’s van Ed van der Elsken; Testino verzamelt al jaren foto’s van de Nederlandse fotograaf.

Testino heeft zo’n honderd mensen in dienst en een eigen museum in Lima. Zijn werk is tientallen malen tentoongesteld, en er zijn 22 boeken uitgebracht met foto’s van hem.

Op zijn site noch zijn Instagram-account (3,4 miljoen volgers) is op moment van schrijven iets over de kwestie gepubliceerd, maar via zijn advocaat heeft de fotograaf alle aantijgingen ontkend. „Ik ben geshockeerd en verdrietig door de buitensporige claims.”