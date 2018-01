Bijna 3.000 schademeldingen na aardbeving Groningen

Graphic NRC Studio

Het Centrum Veilig Wonen (CVW) heeft sinds de aardbeving in Groningen van vorige week meer dan 2.900 meldingen van schade ontvangen. Dit bevestigt een woordvoerder maandag na berichtgeving van persbureau ANP. Om wat voor schade het gaat, kan zij nog niet zeggen. Eerdere meldingen waren voornamelijk van kleine woningschade zoals scheuren in de muren en het stucwerk en ontzette kozijnen.

De aardbeving vond vorige week maandag plaats in Noord-Groningen. De aardbeving was met een kracht van 3,4 op de schaal van Richter de zwaarste beving in de regio sinds 2012. Het epicentrum van de beving lag in Zeerijp.

Fakkeltocht tegen aardgasbeleid

De aardbeving in Zeerijp was in een groot gedeelte van de provincie voelbaar. Onder meer in Appingedam, Middelstum en de stad Groningen meldden inwoners dat zij de beving voelden. Aanstaande vrijdag staat een fakkeltocht gepland, als protest tegen het aardgasbeleid.

In 2012 werd de gaswinning in Groningen gehalveerd, op last van de toenmalige minister van Economische Zaken Henk Kamp. Hierna nam het aantal bevingen - en de intensiteit ervan - in de regio af. De beving in Zeerijp kwam daarom als een onaangename verrassing. De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) zei de beving te betreuren en te gaan analyseren wat de oorzaak was.

De afhandeling van de schademeldingen in Groningen ligt sinds maart 2017 stil, in afwachting van een nieuw protocol voor schadeafhandeling. Deze zouden het ministerie van Economische Zaken, de NAM, lokale overheden en belangengroepen op 1 juli 2017 al af hebben, maar de partijen zijn het nog niet eens geworden over de precieze invulling van het protocol.