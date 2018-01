Tientallen gewonden na instorten beursvloer Jakarta

De aandelenbeurs in de Indonesische hoofdstad Jakarta is maandag ontruimd nadat een gedeelte van een vloer was ingestort. Later stortte nog een vloergedeelte in. Er zijn zeker 77 gewonden, meldt persbureau Reuters op basis van de politie. Volgens een woordvoerder van de beurs was er geen sprake van een terroristische aanslag.

De vloer stortte in tijdens de lunch. Volgens getuigen was er een keiharde plof te horen, waarna het gebouw even schudde. Op sociale media zijn beelden te zien van puin en glas, gesprongen leidingen en een ingestorte metalen structuur rond een Starbuckscafé bij de ingang van het gebouw. Het beursgebouw bestaat uit een complex met twee torens, dat in 2000 doelwit was een zelfmoordaanslag.

Een deel van de ingestorte vloer bevond zich recht boven de receptie. Op het moment van de instorting waren er ook grote groepen scholieren aanwezig, die een bezoek brachten aan de beurs. De politie in Jakarta onderzoekt nu de toedracht van de instorting. De beurs zou na de ontruiming wel volgens schema aan de middaghandel zijn begonnen.