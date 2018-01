Airbus: lot A380 ligt in handen van Emirates

Als luchtvaartmaatschappij Emirates in de komende acht tot tien jaar niet ten minste zes A380’s koopt, zal Airbus de productie van het vliegtuig moeten stopzetten. Dat zegt scheidend hoofd sales John Leahy, die jarenlang verantwoordelijk was voor de verkopen van het toestel. Airbus heeft een recordjaar achter de rug, maar dat was niet dankzij het grootste passagiersvliegtuig ter wereld.

Airbus verkocht in 2017 1.229 vliegtuigen voor in totaal 154 miljard dollar (126 miljard euro). Honderdtwintig bestellingen werden geannuleerd, waarmee het aantal netto-orders op 1.109 komt. Dat is meer dan de 912 bestellingen (134,8 miljard dollar) van Boeing.

Meer dan duizend van de verkochte toestellen kwamen uit de A320-familie. In totaal werden 25 A330’s verkocht en 44 vliegtuigen van het vrij nieuwe type A350, concurrent van de Boeing 787. Op basis van het aantal geleverde toestellen blijft Boeing Airbus nog net voor.

Min twee A380’s

De A380 is met twee verdiepingen en zo’n 550 stoelen het grootste passagiersvliegtuig ter wereld. Een enkel toestel staat voor omgerekend een kleine 365 miljoen euro in de catalogus. De ontwikkeling van de A380 heeft zo’n 25 miljard euro gekost.

Ondanks alle enorme cijfers is het vliegtuig qua verkoopcijfers duidelijk het zorgenkind. Airbus leverde vorig jaar vijftien nieuwe toestellen uit, maar wist geen nieuwe bestellingen binnen te halen. Wel werden twee eerdere bestellingen geannuleerd, waarmee de netto bestellingen op min twee komen.

Afgelopen zomer kondigde Airbus al aan de productie van de A380 sterk terug te schroeven naar twaalf toestellen per jaar. De jaarlijkse productie mag in de komende periode niet onder zes toestellen zakken, zei topman Fabrice Brégier. Voor een stabiele toestroom van nieuwe bestellingen is het programma daarom afhankelijk van Emirates, voegde Leahy daaraan toe. Alleen dat bedrijf is in staat zoveel vliegtuigen te kopen.

‘Tijd komt nog’

Airbus heeft tot nu toe 222 vliegtuigen van het type A380 uitgeleverd. Emirates bezit met 96 toestellen bijna de helft daarvan. De carrier heeft nog 46 vliegtuigen in bestelling staan.

Leahy blijft er overigens bij dat er voor de A380 nog toekomst is. Het vliegverkeer verdubbelt iedere vijftien jaar en daarmee lopen de grote luchthavens vol, zegt hij: