William Moorlag kan aanblijven als PvdA-Kamerlid

PvdA-Kamerlid William Moorlag kan lid blijven van de PvdA-fractie. Dat heeft de PvdA zondag bekendgemaakt. Moorlag “kan de PvdA geloofwaardig blijven vertegenwoordigen in zijn werk als Kamerlid”, zo heeft een interne onderzoekscommissie geconcludeerd, schrijft partijvoorzitter Nelleke Vedelaar in een mail aan de PvdA-leden.

Moorlag raakte vorige maand in opspraak vanwege zijn eerdere baan als directeur van de sociale werkplaats Alescon in Assen. De kantonrechter oordeelde dat dit bedrijf een schijnconstructie hanteerde die in strijd was met de wet. Werknemers werden sinds 2011 niet meer in vaste dienst genomen, maar ondergebracht bij een uitzendbureau van Alescon. Deze groep werknemers kreeg een lagere beloning onder mindere arbeidsvoorwaarden. Moorlag erkende dat de constructie was bedacht om de loonkosten te drukken, maar zei dat het doel daarvan juist was om via het uitzendbureau meer mensen in dienst te houden.

Fractievoorzitter Lodewijk Asscher ging eerst achter Moorlag staan, maar onder druk van de Jonge Socialisten en het partijbestuur werd Moorlag toch gevraagd zijn Kamerzetel op te geven. Dat weigerde hij, Moorlag wilde dat de zaak eerst “zorgvuldig” werd uitgezocht. Het partijbestuur vroeg daarop een commissie onder leiding van voormalig Kamerlid Saskia Noorman-den Uyl onderzoek te doen.

Moorlag maakt excuses

Die commissie concludeert nu dat Moorlag “geloofwaardig de PvdA kan blijven vertegenwoordigen in zijn werk als Kamerlid en de sociaaldemocratische waarden zonder enig voorbehoud onderschrijft: als twee collega’s naast elkaar hetzelfde werk doen, moeten ze daar dezelfde beloning voor ontvangen.” De commissie constateert dat Moorlag in zijn tijd bij Alescon “met goede intenties” heeft gehandeld, maar dat de gehanteerde constructie “in de kern niet juist was”. Moorlag biedt volgens het persbericht voor zijn handelwijze excuses aan, “eerst en vooral aan de medewerkers van Alescon”.

De commissie constateert ook dat Moorlag de partij eerder en beter had moeten informeren over zijn handelen bij Alescon, bijvoorbeeld toen hij een gesprek had over zijn plek op de kandidatenlijst. Moorlag stelt “dat hij niet heeft vermoed dat deze zaak een risico zou kunnen worden voor zijn functioneren of voor de partij”.

Partijvoorzitter Vedelaar schrijft in de mail aan de leden dat de zaak-Moorlag “de gemoederen binnen onze partij heeft verhit”. Dat is volgens haar niet vreemd omdat de kwestie “de kern van de sociaal-democratie raakt”. Vedelaar is blij dat de commissie een conclusie heeft getrokken “waar Tweede Kamerfractie en partijbestuur in gezamenlijkheid en met vertrouwen achter kunnen staan”.