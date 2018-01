Wassenaarse timmerman verbetert wereldrecord oceaanroeien

De Wassenaarse timmerman Mark Slats heeft het wereldrecord oceaanroeien met negentien dagen verbroken tijdens zijn deelname aan de Talisker Whiskey Atlantic Challenge, de zwaarste roeiwedstrijd ter wereld. Slats roeide in zijn eentje non-stop 5000 kilometer van de Canarische eilanden naar de Kleine Antillen in dertig dagen, zeven uur en 49 minuten. Het vorige record voor oceaanroeien (solo) stond op 49 dagen, 11 uur en 15 minuten.

De inwoner van Wassenaar deed mee aan de race om geld in te zamelen voor de Antoni van Leeuwenhoek Foundation om uiteindelijk de behandeling van kanker goedkoper te maken en toegankelijk voor iedereen. Nadat zijn moeder ernstig ziek werd en behandeld moest worden voor longkanker, merkte Slats dat medicijnen erg duur zijn. “Dit is voor jou mama”, zei Slats vlak nadat hij zondag rond 00.30 uur (Nederlandse tijd) in de haven aankwam op het eiland Antigua, zo schrijft ANP.

De veertigjarige Slats zei verbaasd te zijn dat hij het record met zoveel dagen heeft verbeterd, maar volgens hem is het mede mogelijk gemaakt door de kwaliteit van de boot, de condities onderweg en zijn voorbereiding. Toen hij aankwam voelde hij zich “een beetje wankel” en had hij even geen gevoel meer in twee vingers, maar echt pijn had hij niet gehad in zijn handen, vertelde hij.

Geen oceaanroeier, wel zeilervaring

De roeier vertrok met zijn boot Peanuts op 14 december van La Gomera op Las Palmas. Tijdens de maand op zee had hij naar eigen zeggen twee keer een moment waarop hij er bijna doorheen zat. “In mijn zwaarste momenten dacht ik aan mijn moeder.” Voorlopig blijft hij even op de Antillen, vooral om zijn billen rust te geven. Doordat hij constant in een nat stoeltje zat, hadden die het zwaar, zo zei hij.

Een overzicht van de route. Schermafbeelding Talisker Whiskey Atlantic Challenge

Slats financierde zijn deelname zelf door zijn huis te verkopen en hij liet zijn roeiboot zelf bouwen in Engeland. De timmerman had eigenlijk geen enkele ervaring met oceaanroeien, maar het was altijd zijn droom geweest om de oceaan over te roeien. Wel heeft hij zeebenen. In 2004 en 2005 zeilde hij non-stop 205 dagen over de wereld. In 2017 begon hij dagelijks een paar uur te trainen, naast zijn werk, zo vertelt hij in onderstaande video: