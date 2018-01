VS zetten grensmacht Syrië op

De Verenigde Staten zijn begonnen met het trainen van een troepenmacht die de bewaking van de grenzen tussen Syrië en Irak en Syrië en Turkije op zich moet gaan nemen. De grensmacht zal in eerste instantie vooral bestaan uit strijders van de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF), die samen met de internationale coalitie tegen IS hebben gestreden. De nieuwe eenheid moet zo’n 30.000 man sterk worden.

Turkije is daar boos over, omdat binnen de SDF een belangrijke rol is weggelegd voor de Koerdische strijders van de YPG. Een woordvoerder van de Turkse president Erdogan noemt het plan voor de nieuwe eenheid onacceptabel en betitelt het als een “zorgwekkende stap”.

Turkije ziet de YPG een verlengstuk van de Koerdische organisatie PKK, die door de Turken, de EU en de VS als terroristische organisatie wordt beschouwd. Een hoge Turkse functionaris zegt tegen persbureau Reuters dat de trainingen de reden waren voor het oproepen van de Amerikaanse zaakgelastigde in Ankara afgelopen woensdag.

Veiligheid aan de grenzen

In een verklaring van de internationale coalitie staat dat de op te richten troepenmacht “gaat zorgen voor veiligheid aan de grenzen door controleposten en het opruimen van explosieven”. Volgens de coalitie worden de leden van de grensmacht dichtbij waar ze wonen getraind en ingezet:

“Er zullen meer Koerden worden ingezet in de gebieden in het noorden van Syrië en meer Arabieren in de gebieden langs de Eufraat-rivier en langs de grens met Irak in het zuiden.”

Terreurgroep IS is in Syrië vrijwel geheel verslagen, mede dankzij de samenwerking tussen de internationale coalitie en de SDF. De VS heeft nog zo’n 2.000 militairen die voorlopig in Syrië blijven om de grensmacht te trainen en de laatste restjes van IS te bevechten.

De Syrische regering in Damascus noemt de VS “een illegale bezettingsmacht” en beschouwt de strijders van SDF als “verraders”.