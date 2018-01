Vier op een rij voor Mathieu van der Poel bij NK veldrijden

Zoals verwacht is Mathieu van der Poel zondag opnieuw Nederlands kampioen veldrijden geworden. Het is de vierde nationale titel op rij voor de 22-jarige cyclocrosser. Hij kreeg op het podium in Surhuisterveen gezelschap van Lars van der Haar, de laatste Nederlands kampioen voordat de hegemonie van Van der Poel begon, en zijn broer David van der Poel.

Vooraf was er al weinig twijfel over of Van der Poel zijn titel zou prolongeren. Hij is dit seizoen internationaal bijna niet te verslaan: hij won onder meer vijf wereldbekerwedstrijden en werd Europees kampioen.

Van de 28 wedstrijden waarin hij voor het NK startte, won Van der Poel er liefst 22. Voor het WK veldrijden op 4 februari in Valkenburg is Van der Poel dan ook de grote favoriet. In eigen land hoopt hij voor de tweede keer in zijn carrière wereldkampioen te worden.

Op zaterdag werd het kampioenschap bij de vrouwen gereden. Lucinda Brand, eerder al twee keer kampioen op de weg, pakte de nationale titel. Maud Kaptheijns werd tweede, voor Annemarie Worst. Marianne Vos kon haar titel niet verdedigen omdat ze zich niet fit genoeg voelde door een verkoudheid.