Uitgeverij schort samenwerking met topfotografen op

Condé Nast, een grote Amerikaanse tijdschriftenuitgever, schort de samenwerking met modefotografen Mario Testino en Bruce Weber voorlopig op na aanklachten van seksueel misbruik. Vijftien mannelijke modellen zeggen “seksueel uitgebuit” te zijn door de twee topfotografen, zo bericht The New York Times zondag.

Condé Nast opereert wereldwijd, het bekende modeblad Vogue is een van de titels. In een gezamenlijke verklaring zeggen Vogue-hoofdredacteur Anna Wintour en directeur van Condé Nast Robert A. Sauerberg Jr. dan ook de aantijgingen “zeer serieus” te nemen. De uitgeverij zegt daarom in de nabije toekomst geen nieuw werk van Testino en Weber meer te zullen publiceren.

“Hij stopte zijn vingers in mijn mond”

Vijftien mannelijke modellen die met Testino en Weber samenwerkten, beschuldigen de fotografen van aanranding en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Een model beschrijft hoe hij door Weber werd uitgenodigd voor privéontmoetingen waarin hij werd gevraagd ademhalingsoefeningen te doen: “Weber stopte tijdens die oefeningen zijn vingers in mijn mond en raakte mijn genitaliën aan. We hadden geen seks maar aanrakingen en molestatie kwamen wel vaak voor.” Ook beschrijven modellen hoe ze werden gevraagd zich uit te kleden en “energie-oefeningen” te doen waarbij ze zichzelf en Weber moesten aanraken.

Naast modellen deden ook assistenten tegenover dezelfde krant hun verhaal over het seksueel grensoverschrijdende gedrag van Testino, waar al in de jaren negentig sprake van zou zijn geweest. Zij stelden dat de fotograaf hen ongewenst had beetgepakt en dat er sprake was geweest van masturbatie. Advocaten van beide fotografen laten weten dat de twee “verbijsterd” en “verrast” zijn door de beschuldigingen.

Gedragscode

Naar aanleiding van de rel rond filmproducent Harvey Weinstein zegt Condé Nast al eerder een gedragscode te hebben opgesteld die deze maand van kracht wordt. De uitgeverij werkt niet langer samen met minderjarige modellen, verbiedt fotografen om de studio’s nog langer privé te gebruiken en doet alcoholgebruik tijdens fotoshoots in de ban. Fotoshoots waarbij “seksueel suggestieve poses” moeten worden aangenomen, moeten op voorhand met het model worden besproken en modellen wordt aangeraden niet alleen af te spreken met fotografen en makeupartiesten.

Het is niet de eerste keer dat een fotograaf in opspraak is wegens beschuldigingen van seksueel misbruik: in 2014 maakte The New York Times een portret van modefotograaf Terry Richardson. Daaruit komt een beeld naar voren van ongelijke machtsverhoudingen tussen veelal fotografen en modellen. Volgens de krant heeft het Weinstein-schandaal ervoor gezorgd dat er voor het eerst drastisch wordt ingegrepen.

“Onwaar”

Testino fotografeerde naast modellen ook bekende namen waaronder Prins William en Kate Middleton. Vogue Nederland liet vorig jaar een compleet nummer door Testino fotograferen. Bruce Weber is bekend van de campagnes die hij schoot voor grote modemerken zoals Calvin Klein en Ralph Lauren. In een verklaring tegenover de krant zegt Bruce Weber dat de beschuldigingen “onwaar” zijn: “Ik heb nooit iemand op ongepaste manier aangeraakt.”