Tunesië belooft zestig miljoen voor armen na protesten

De regering van Tunesië heeft bijna zestig miljoen euro (170 miljoen dinar) uitgetrokken voor armenhulp in het land. Zo’n 250.000 arme families moeten hiermee geholpen worden, meldt Reuters zondag.

Dat besluit werd genomen in reactie op de protesten tegen recent aangekondigde belasting- en prijsverhogingen. Onder meer de prijzen van brandstof zijn verhoogd, alsmede de belasting op auto’s en telefoon- en internetgebruik. Maandag werd voor het eerst gedemonstreerd tegen de maatregelen, die het begrotingstekort moeten vullen. De 60 miljoen die nu is vrijgemaakt, is bedoeld voor de lage- en middenklasse waaronder arme gezinnen en pensioengerechtigden.

Leger

Vrijdag en zaterdag kondigden oppositieleiders en activisten een nieuwe reeks demonstraties in de hoofdstad Tunis aan. Vrijdag werden nog eens 150 demonstranten opgepakt waarmee het totaal aantal arrestaties uitkwam op zo’n achthonderd. Op de eerste dag van de protesten kwam een demonstrant om het leven en werden meerdere overheidsgebouwen in brand gestoken. Daarop werd besloten het leger in meerdere steden in te schakelen.

De Verenigde Naties (VN) zeiden zich vrijdag zorgen te maken over het aantal arrestaties en de leeftijd van de arrestanten. Een groot deel van hen is tussen de vijftien en twintig jaar. De huidige president Beji Caid Essebsi brengt zondag voor het eerst een bezoek aan voorstad Ettadhamen, een van de armste plekken in en nabij Tunis.

Het is deze week zeven jaar geleden dat de voormalig president Zine El-Abidine Ben Ali tijdens de Arabische Lente werd afgezet. Tunesië was in 2010 het eerste land waar de Arabische Lente begon. Ben Ali werd toen afgezet nadat hij decennialang aan de macht was geweest. In relatief korte tijd wist het land een democratie op te tuigen.

De steden waarin de protesten deze week plaatshadden: