Stilist van de straat, op de weg terug naar waar hij ooit begon

Robin van Persie in actie voor Feyenoord, in 2003 tegen Vitesse. Zijn vader over zijn verwachte terugkeer: „Dit is het leukste scenario dat ik mij kon bedenken.”

De Intercity direct vanuit Breda raast voorbij Varkenoord, het sportcomplex voor de Feyenoord-jeugd. Een analoog scorebord staat ongebruikt in een hoek van het hoofdveld, een digitaal scherm doet nu dienst. De tachtigjarige Kuip rust verderop, in afwachting van de plannen voor een nieuw stadion. Een kraan zet op het aanpalende terrein zijn tanden in wat ooit het Sint Clara Ziekenhuis was. De sloop is bijna voltooid, waardoor de grond straks vrij is voor de bouw van een nieuwe trainingsaccommodatie.

Je proeft de nostalgie, je ruikt het vochtige gras, je hoort het nerveuze getik van noppen bij de kleedkamers op Varkenoord – qua faciliteiten niet meer van deze tijd, vandaar de nieuwbouwoperatie. In de bestuurskamer hangt een zwart-wit foto van de succescoach uit de jaren zeventig, wijlen Ernst Happel.

Oude en nieuwe tijden vermengen zich hier deze zaterdag. Je kunt er de symboliek van inzien, dat in dit tijdsgewricht een oude ster thuiskomt: Robin van Persie (34), die veertien jaar na zijn vertrek dicht bij een terugkeer naar Feyenoord is.

Herinneringen aan vroeger

Hij komt over van Fenerbahçe, waar hij in augustus zijn laatste duel speelde. De verwachting is dat Van Persie, topscorer aller tijden bij Oranje met 50 goals in 102 interlands, voor anderhalf seizoen tekent. Mogelijk zit hij al in de selectie voor de Klassieker tegen Ajax, komende zondag.

„Hij kan nog van zoveel waarde zijn voor jonge spelers en als hulp voor de trainer”, zegt Feyenoord-jeugdtrainer en oud-voetballer Jan Gösgens (51). „Als hij maar heel blijft, daar gaat het om”, zegt Herman van der Graaff (75), secretaris en gastheer van de Feyenoord Academy.

Ze zitten in de bestuurskamer, met ook Hans Fortuin (79), in verschillende rollen actief geweest bij de prof- en amateurtak en omroeper op Varkenoord. Ze hebben alledrie herinneringen aan Van Persie, aan zijn jeugd hier, zijn acties, zijn goals, zijn vader.

In 1996 ging Van Persie op zijn dertiende van Excelsior naar Feyenoord. Gösgens: „De scout die hem haalde zei: ‘Nou hebben we er eentje’.” Hij kwam bij Gösgens in de C’tjes. Om meer tegenstand te krijgen werd de ploeg een leeftijdscategorie hoger ingedeeld, bij de B’tjes, vertelt Gösgens. „We speelden als B3. We werden ongeslagen kampioen.”

Gösgens: „Hij speelde op tien.”

Van der Graaff: „Al-tijd.”

Gösgens: „Beetje als schaduwspits. Beetje zwerven.”

Van der Graaff: „Hij had een vrije rol, hè Jan.”

Gösgens: „En een fantastische vrije trap.”

Van der Graaff: „Ja!”

Gösgens: „Leuk dat de cirkel nu rond is.”

Fortuin: „Ja, tuurlijk.”

Gösgens: „Hij is denk ik onze beste speler die we ooit hebben gehad bij Feyenoord.”

Van der Graaff: „Absoluut.”

En Coen Moulijn dan?

Gösgens: „Andere tijd, kan je niet vergelijken.”

Fortuin: „Is een andere generatie.”

In de jeugd was hij de leider van de ploeg, zegt Gösgens. „Hij was mijn aanvoerder. Puur op basis van dat hij de beste speler was.” Van der Graaff doet voor hoe Van Persie liep, met zijn schouders in cadans – colbert en stropdas bewegen mee bij de clubman. „Zijn lichaamstaal, hij was gewoon”, hij zoekt even naar het woord, „een binkie, werelds.”

Gösgens: „Ik vergeet nooit dat ik met Rob Baan [toenmalig technisch directeur] op een boot zat bij de afsluiting van het seizoen, en hij vroeg: hoeveel denk je dat er prof worden van je ploeg? Een stuk of zes, zei ik. Van één weet ik het zeker. Dat was Robin. Hij was een stilist, een straatjongen, met een touch.” Gösgens speelde bij Den Bosch drie jaar met Ruud van Nistelrooij. „Die heeft zich echt moeten ontwikkelen. Robin was gewoon een natuurtalent.”

Vader Bob van Persie, een Rotterdamse kunstenaar, zag zijn zoon als een „project”, zegt Gösgens. „En dat moest slagen. Ik vergeet nooit dat we in de kantine zaten en dat Robin werd uitgenodigd voor Nederland onder-15, en dat Bob zo verschrikkelijk blij was. Was weer een stap in het geplande traject.”

Van der Graaff: „Bob zei altijd: Komt allemaal goed joh, je kent toch zijn talent?”

Fortuin: „Het kon hem niet snel genoeg gaan.”

Vader Van Persie zegt desgevraagd per telefoon dat je er als ouder „altijd bij moet zijn” – de wedstrijden, de toernooien. „In de jeugd bij Excelsior zag je zeer getalenteerde voetballertjes, die totaal geen begeleiding kregen van thuis, geen hulp. Die zakken dan toch weg. Dat hoort er wel bij natuurlijk. Maar je moet het niet overschatten, hè. Zo’n jongen doet het voornamelijk zelf.”

Van Persie (70) kijkt uit naar de terugkeer van zijn zoon. „Dit is het leukste scenario dat ik mij kon bedenken.” Vanaf het begin van diens carrière verzamelt hij artikelen uit kranten en bladen en maakt daar plakboeken van die hij aan zijn zoon geeft. Hij werkt nu aan deel vijftig. „De laatste paar jaren in Turkije is er weinig leuks binnengekomen.”

Soms kocht hij Turkse kranten in Rotterdam en knipte hij een verhaal uit. Hij ziet nu al een „opleving” in het aantal artikelen. „Ik ben nu als een gek weer aan het verzamelen en aan het knippen.”

De Jaffadwarsstraat

Mark van Bommel speelde bij Oranje drie eindtoernooien samen met Van Persie. Van Bommel: „Heel veel mensen weten dat misschien niet, maar hij leeft voor het voetbal. Ook thuis. Hij is een topprof, zoals al die anderen van die generatie.” Hij vindt het goed voor de eredivisie dat een speler van zijn kaliber terugkeert. „Als je ziet wat hij gepresteerd heeft, dan kan hij jonge jongens beter maken. Al is het alleen al op de training.”

Van Bommel is zaterdag op Varkenoord als coach van de onder-19 van PSV dat tegen Feyenoord speelt. Van Bommel keerde in 2012 terug bij PSV. Het werd geen succes, PSV verloor de finale van de KNVB-beker, werd tweede in de eredivisie en Van Bommel kreeg rood in zijn laatste duel. Van Bommel: „Het afbreukrisico is groot, maar alleen wij in Nederland zeiken daar over.”

Hij noemt spelers die eerder terugkeerden – zoals Giovanni van Bronckhorst, Phillip Cocu en Dirk Kuijt. Van Bommel kan de negativiteit daarover soms moeilijk plaatsen: „Moet je toch blij mee zijn dat die gasten terugkomen?”

Hij verwacht dat Van Persie Feyenoord bij de hand neemt. „Hij is geen leider in woord en gebaar, maar meer voetballend. Moet je maar opletten, hij gaat iedereen versteld doen staan, met wat hij nog allemaal kan.”

De Jaffadwarsstraat in Kralingen, zaterdagavond. Bij de woning waar Van Persie opgroeide staat – slecht leesbaar – zijn naam met viltstift geschreven, naast het naambordje met de huidige bewoners. Op een minuut lopen ligt de voetbalkooi waar Van Persie altijd speelde, aan de Taxusstraat. Het is donker en stil, nergens wordt gevoetbald. Feyenoord wacht op hem. Het kooitje wacht op hem.