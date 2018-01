Sjinkie Knegt voor derde keer Europees kampioen shorttrack

Sjinkie Knegt (28) is in Dresden voor de derde keer in zijn carrière Europees kampioen shorttrack geworden. De eindzege kon hem na zijn derde afstandstitel op de 1.000 meter, al niet meer ontgaan.

In de superfinale over 3.000 meter, die de Israëliër Bykanov won, werd Knegt vijfde. Daarmee pakte Bykanov gelijk ook zilver in het allroundklassement, de Rus Jelistratov werd derde.

Het was niet de enige Europese titel die Knegt zondag pakte. Samen met Itzhak de Laat, Daan Breeuwsma, Dennis Visser won Knegt later ook de aflossing. De wereldkampioenen van 2017 lieten Rusland en Hongarije achter zich. De vrouwen wisten zich niet te plaatsen voor de finale.

Individueel ongenaakbaar

Knegt legde zaterdag de basis voor zijn individuele Europese titel. Overtuigend won hij het goud op zowel de 500 als 1.500 meter. Zijn naaste concurrenten, de Russen Semjon Jelistratov en Viktor An, maakten elk op één afstand een fout.

Het had niet veel gescheeld of Knegt had de finale op de 1.000 meter gemist. In zijn halve finale werd hij derde, wat slechts een plek in de B-finale had betekend. Maar de Hongaar Viktor Knoch bleek Knegt te hebben gehinderd, waardoor hij toch door mocht naar de A-finale. Daarin was hij dankzij een fenomenale inhaalmanoeuvre verreweg de beste en kon hij nog rustig achterom kijken en juichen voor hij over de finish ging.

Knegt werd eerder Europees (allround)kampioen in 2012 en 2015, wereldkampioen in 2015 en won bij de Olympische Spelen in Sotsji in 2014 brons op de 1.000 meter. Op internationale eindtoernooien zijn zowel afstandstitels als een ‘overall’-titel te winnen.

Zilver voor Schulting

Eerder op de slotzondag won Suzanne Schulting zilver op de 1.000 meter. Dat was een fijne opsteker na haar mislukte zaterdag. Schulting, vooraf toch ingeschaald als een van de favorieten voor de eindzege, eindigde op de 1.500 meter als vijfde en haalde op de 500 meter de finale niet. Bovendien ging het bij haar mis op de relay (aflossing), waardoor de vrouwen de finale misten op dat onderdeel.

Zaterdag won Yara van Kerkhof al zilver op de 1.500 meter.