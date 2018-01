Rutte: Groningers niet schuldig aan vertraging schadeprotocol

Premier Mark Rutte (VVD) heeft “niet willen suggereren” dat het ook aan Groningse bestuurders ligt dat een nieuw protocol rond de afhandeling van aardbevingsschade er nog niet is. Dat zei de premier zondag in het tv-programma Buitenhof.

Vanuit Groningen kwam dit weekend kritiek op uitspraken die Rutte vrijdag op zijn wekelijkse persconferentie na de ministerraad deed. De minister-president zei toen dat het opstellen van het nieuwe schadeprotocol “betrokkenheid en voortvarendheid van alle partijen vraagt, niet alleen van de Rijksoverheid, maar ook van regionale partijen”. “Gezamenlijk moeten we daar nu snel uit zijn”, vervolgde Rutte.

De Groningse gedeputeerde Eelco Eikenaar (SP) betitelde de uitspraken van Rutte tegenover RTV Noord als “een hele vreemde voorstelling van zaken”. Volgens Eikenaar leverden de gesprekken van Groningen met het ministerie van Economische Zaken sinds de verkiezingen amper vooruitgang op vanwege de kabinetsformatie. “Het was de minister-president die maanden aan het onderhandelen was over een nieuwe coalitie. Dat is zijn goed recht, maar daardoor wachten de Groningers wel nog steeds op een schadeafhandeling”, aldus Eikenaar.

Premier herhaalt: binnen paar weken protocol

Rutte erkende bij Buitenhof zondag dat de vertraging rond het schadeprotocol niet aan Groningen ligt. “Ik heb niet willen suggereren dat zij de oorzaak zijn, de vertraging komt door de lange formatie.” De premier herhaalde dat het nieuwe schadeprotocol er binnen enkele weken moet zijn.

Het afhandelen van schademeldingen ligt sinds maart vorig jaar stil doordat de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM), die het Groningse gas wint, uit de procedure zou stappen. De onderhandelingen tussen de betrokken partijen over een nieuwe constructie duren sindsdien voort, terwijl de schademeldingen bij de overheid bleven binnenkomen. Tussen eind maart en de zware beving van maandag in Zeerijp waren er al ruim 4.000 meldingen, daar kwamen afgelopen week nog ruim 2.000 meldingen bij.