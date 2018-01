„Wat de toekomst brengen moge / mij geleidt des Heren hand.”

Gezang 293 wordt zondagochtend in de Amsterdamse Noorderkerk gezongen voor de kosters die afscheid nemen. Maar de tekst spreekt ook Paula Schot aan, zegt ze na de dienst.

Paula Schot, 24 jaar, is de tweede vrouwelijke SGP-lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen. Ze is bovendien de jongste lijsttrekker van Amsterdam. Iemand zal altijd de jongste zijn, maar het is een symbolische stap in het honderdjarige bestaan van de partij dat een vrouw de lijst trekt.

Tot 2013 mochten vrouwen zich in de Staatkundig Gereformeerde Partij niet verkiesbaar stellen. Paula Schot is zich bewust van de historische betekenis, maar die lijkt niet zwaar op haar te drukken. „Leer mij slechts het heden dragen/ met een rustig kalme moed”, galmt het door de Noorderkerk.

Bij binnenkomst spraken hervormde geloofsgenoten haar meteen aan. Warme felicitaties, van vrouwen én mannen. Iemand zegt: „Met de ChristenUnie zou je wel meer kans maken.” Maar de ChristenUnie is haar partij niet.

Schot, geboren in een Zeeuwse mosselvissersfamilie, kerkte in haar jeugd in Sirjansland, tot de grote protestantse kerkenfusie in de Hersteld Hervormde Kerk – niet de rekkelijkste variant. Ze bezocht als tiener SGP-bijeenkomsten en werd in haar studententijd landelijk bestuurslid van SGP-Jongeren, met zevenduizend leden onder haar hoede.

Ze viel op, had ook haar studie, communicatiewetenschappen, mee. En toen de SGP bij de laatste landelijke verkiezingen in Amsterdam bijna zevenhonderd stemmen had gehaald, tweehonderd meer dan de vorige keer, was Schot de aangewezen persoon om een poging te doen een raadszetel te halen. Daarvoor waren in 2014 overigens minimaal zesduizend stemmen nodig.

De kans op een zetel voor de SGP is veel kleiner dan bij de ChristenUnie, waarmee Schot graag had willen optrekken. „Maar je hebt in de politiek altijd een kans. Als het nu niet lukt, dan misschien over vier jaar.”

Kruispunt van verleidingen

Op zondag wil ze best napraten over de dienst, maar over haar kandidatuur praten is werk, dat doet ze liever op zaterdag. Op de Damstraat, op een kruispunt van verleidingen, laat ze zien wat ze in Amsterdam anders zou willen. Prostitutie, winkels die zeven dagen per week open zijn. Ze zegt niet: alle ramen sluiten en alle winkels dicht op zondag. Ze zegt: „Het prostitutiebeleid heeft criminaliteit en mensenhandel niet opgelost. De Wallen trekken laagwaardig toerisme aan. Het beeld van vrouwen in de etalage zorgt voor ongemak, niet alleen bij christenen. Waarom moeten we dit normaal vinden?” En pas als het gevraagd wordt: „Wij geloven dat seks binnen het huwelijk moet plaatsvinden, dat is hier duidelijk niet het geval.”

We lopen naar de Kalverstraat, waar een winkelende vrouw haar aanspreekt en feliciteert. Schot: „Ik ken haar uit de kerk.” Het is er druk. Morgen, zondag, zal het niet minder druk zijn. „Je zou willen zeggen: doe al je inkopen op zaterdag. Dan heb je op zondag tijd voor je familie, voor mensen die eenzaam zijn, om tot rust te komen, om naar de kerk te gaan. Ondernemers zouden de keuze moeten hebben op zondag de deuren gesloten te houden.”

Man-vrouwverhoudingen

Het zijn belangrijke, maar niet haar enige standpunten. De SGP wil óók de verkeersdruk aanpakken, bijvoorbeeld door bevoorrading via de grachten. En auto’s weren op basis van uitstoot in plaats van bouwjaar. Verder wil de partij een veiliger stad, ook denkend aan de joodse gemeenschap. Zelf voelt Schot zich nooit bedreigd, maar dat is anders als je een keppeltje draagt. „Pak antisemitisme hard aan.”

In Zierikzee was haar geloof gewoon. Maar in Amsterdam, en bij haar studiegenoten aan de UvA, heeft ze vaak uitleg moeten geven. „Dat had ik op de middelbare school gelukkig al geleerd, ik doe het graag.” Meestal gaat het over de man-vrouwverhoudingen. Schot volgt de Bijbel, die zegt dat de man boven de vrouw staat. „Maar hoe vaak komt dat in de praktijk nou voor, dat je er samen niet uitkomt? Je voert een gelijkwaardige dialoog. En als je er niet uitkomt, heeft de man een grote verantwoordelijkheid een besluit te nemen dat goed is voor de vrouw.”

Maar wat nu als, geheel tegen alle verwachtingen in, de SGP twee zetels haalt, die ze met een man moet delen? Krijgt hij dan de eerste plaats? „Dat zou kiezersbedrog zijn. De lijsttrekker blijft de nummer 1.”

Ze woont met haar man in de wijk Bos en Lommer, werkt in Utrecht. Zou ze niet liever in Zeeland wonen, werken en SGP-raadslid zijn, omringd door geloofsgenoten? Is God in Zierikzee niet dichterbij dan in Amsterdam? „Dit is een stad vol verleidingen, een individualistische stad waar je sneller denkt dat je het wel alleen kunt. Misschien heb je God hier dan wel harder nodig dan in Zeeland. In de Noorderkerk voel ik me thuis.”

De volgende ochtend zingt Paula Schot: „Vader maak ons tot een zegen / hier in de woestijn / wachtend op uw milde regen / om zelf een bron te zijn.”