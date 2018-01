Doden en gewonden bij brand in buurthuis Portugal

Bij een brand in een buurthuis in Portugal zijn minstens acht mensen om het leven gekomen en zo’n vijftig mensen gewond geraakt. De brand brak uit in het dorpje Vila Nova da Rainha, dat in het midden van Portugal ligt. Het dorp telt ruim vijfhonderd inwoners.

Er waren op dat moment zo’n zestig mensen aanwezig om te kaarten en voetbal te kijken. Door de brand brak paniek uit en in de daaropvolgende verdrukking raakten mensen gewond. Ook liepen mensen brandwonden en rookvergiftiging op. 42 mensen werden ter plekke geholpen met hun verwondingen. Volgens de Portugese nieuwszender RTP werden 32 mensen uiteindelijk naar het ziekenhuis vervoerd

Het is nog onduidelijk waardoor de brand veroorzaakt werd. Volgens de burgemeester zou er een gasexplosie zijn geweest, maar dit is niet door de brandweer bevestigd, bericht persbureau Reuters.