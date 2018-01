‘Brenninkmeijers willen C&A verkopen aan Chinezen’

Modeketen C&A wordt mogelijk verkocht aan Chinese investeerders. Dat meldt de website van het Duitse weekblad Der Spiegel op basis van anonieme bronnen. Wie de eventuele kopers zijn, is niet bekend. Der Spiegel schrijft dat de verkoop in de afrondende fase zit.

C&A is nu eigendom van de Cofra Holding, die gevestigd is in Zwitserland. Daarin zijn de financiële bezittingen van de steenrijke familie Brenninkmeijer ondergebracht. In 1841 openden de broers Clemens en August Brenninkmeijer in Sneek de eerste C&A-winkel.

Tegenover Der Spiegel wil C&A de overnamegeruchten niet bevestigen of ontkennen. Moederbedrijf Cofra gaf wel een korte verklaring uit, zonder bevestiging:

“De aanhoudende transformatie van C&A houdt ook in dat er diverse manieren gezocht worden om groeimarkten zoals China en online binnen te komen. Potentieel omvat het ook partnerschappen en andere vormen van externe deelnemingen. Elke C&A-regio heeft mogelijkheden tot uitbreiding met meerdere partijen onderzocht en zal dat in het kader van de transformatiestrategie ook blijven doen.”

C&A heeft op dit moment meer dan tachtig winkels in China. De eerste opende in 2007. In totaal zijn er zo’n 1.500 C&A-winkels wereldwijd, waarvan 122 in Nederland.

Gesloten bedrijf

Een verkoop van wat de bron is van het fortuin van de Brenninkmeijers zou opvallend zijn. Tot nu toe wordt het moederbedrijf Cofra geleid op een zeer gesloten manier, zonder buitenstaanders aan de top. In 2017 stelde het wel Alain Caparros aan als topman van C&A Europa. Hij volgde Philippe Brenninkmeijer op.

Cofra heeft 58 aandeelhouders, allemaal nazaten van August Brenninkmeijer. Als een aandeelhouder met pensioen gaat, moet diegene zijn aandelen verkopen. Alleen kinderen van de aandeelhouders mogen aandeelhouder worden, na een interne training van tien jaar. Ook moeten ze katholiek zijn en hun financiën laten beheren door Anthos Bank, de familiebank van de Brenninkmeijers.