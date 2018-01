‘Voorlopig akkoord tussen Venezuela en ABC-eilanden’

Na een week onderhandelen lijken Venezuela en de Antilliaanse eilanden Aruba, Bonaire en Curaçao een klein stapje te hebben gezet in de richting van het opheffen van de grensblokkades. Venezuela sloot de grens met de ABC-eilanden vorige zaterdag, omdat het land wil dat de eilanden smokkel harder gaan aanpakken. In een overleg op vrijdagavond (lokale tijd) is nu een voorlopig akkoord bereikt, liet de Arubaanse premier Evelyn Wever-Croes tegenover ANP weten.

Wat beide landen precies hebben afgesproken, zei Wever-Croes niet tegenover het persbureau. Ook Venezolaanse media zijn daar vaag over. De voorlopige afspraken worden nu eerst in de regeringen van de afzonderlijke landen besproken. Over een paar dagen komen vertegenwoordigers van de eilanden en Venezuela opnieuw bij elkaar om over het akkoord te spreken, aldus de Arubaanse premier.

Volgens kenners gebruikt de Venezolaanse president Maduro de smokkelrel vooral om een vijand de schuld te kunnen geven

Zolang er nog geen definitief akkoord is, blijven de grenzen tussen het Zuid-Amerikaanse land en de Caribische eilanden dicht, aldus Wever-Croes. Volgens de Arubaanse premier heeft Venezuela in de gesprekken benadrukt dat het land al jaren wacht op de aanpak van de illegale smokkel naar de ABC-eilanden. Wever-Croes zei hoop te hebben dat Venezuela en de eilanden tot een definitief akkoord kunnen komen.

‘Gunstig akkoord’

Ook de Venezolaanse minister van Landbouw, Wilmar Castro Soteldo, toonde zich tegenover El Nacional tevreden over de tussenstap die vrijdag is gezet. Hij zei dat de voorlopige afspraken “een gunstig resultaat nastreven voor beide landen” en gericht zijn op “het voortzetten van de betrekkingen met Nederland”.

De regering van Venezuela kondigde zaterdag aan alle lucht- en scheepvaartverkeer met Aruba, Bonaire en Curaçao stop te zetten. Volgens de Venezolaanse premier Nicolas Maduro maken de eilanden zich schuldig aan het faciliteren van het smokkelen van onder meer wapens, mensen, drugs en waardevolle grondstoffen zoals goud en koper.

Met het sluiten van de grenzen hoopt het Zuid-Amerikaanse land zijn economische belangen te verdedigen. Venezuela kampt met hyperinflatie en economische krimp, een erfenis van het economische wanbeleid dat Maduro en zijn voorganger Hugo Chávez (1954-2013) jarenlang voerden. Mede door een gebrek aan voedsel en medicijnen besluiten steeds meer Venezolanen het land te ontvluchten, ook in de richting van de ABC-eilanden.