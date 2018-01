SP: vluchtelingendeals niet uitsluiten

De SP sluit vluchtelingendeals met Afrikaanse landen niet uit. SP-leider Lilian Marijnissen zegt in een interview met De Volkskrant dat het afhangt van “de context van de deal”. Ze noemt het “idioot” om er principieel op tegen te zijn. “In principe wil je natuurlijk dat mensen in de regio worden opgevangen”. Eerder stemde de partij nog tegen een vluchtelingendeal met Turkije.

Ze zegt een deal met bijvoorbeeld Marokko niet op voorhand uit te sluiten. “Er zijn meerdere varianten mogelijk. We moeten dat goed bekijken.” Ze benadrukt dat het uitmaakt “met welke regering” je zo’n deal sluit. “Het is heel lastig om daar principieel iets over te zeggen.”

Turkijedeal

In 2016 sloot de Europese Unie een deal met Turkije over de opvang van vluchtelingen. “Die Turkijedeal is iets waar we nu inzitten,” zegt Marijnissen nu. Destijds had de partij veel kritiek op de afspraak en stemde tegen. “Dat ging er over dat we ons afhankelijk maken van een land als Turkije.”

Emile Roemer noemde de deal destijds “smerig” en zei in de Kamer dat de afspraak was gemaakt met “het mes op de keel”.