Nederlandse student gewond bij schietpartij Zweden

Een Nederlandse student is vrijdagavond gewond geraakt bij een schietpartij in een pizzeria in de Zweedse stad Uppsala. Dat bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken tegenover NRC naar aanleiding van berichtgeving in de Zweedse media.

De Nederlander is inmiddels geopereerd en buiten levensgevaar, meldt de Zweedse krant UNT. Onduidelijk is nog hoe oud de student is, waar hij vandaan komt of wat zijn precieze verwondingen zijn. Een woordvoerder van Buitenlandse Zaken kon daar omwille van privacy geen mededelingen over doen. Wel zei hij dat de Nederlandse ambassadeur in Zweden contact heeft gehad met de ouders van de student.

Verkeerde tijd, verkeerde plek

De politie gaat ervan uit dat de Nederlander op de verkeerde tijd op de verkeerde plek was. De schietpartij was vermoedelijk een confrontatie tussen criminelen, schrijft UNT.

Ongeveer dertig gasten waren in de pizzeria aanwezig toen een gemaskerde man binnenkwam en enkele schoten loste. Tien minuten eerder zou hij het restaurant volgens UNT al verkend hebben. Naast de Nederlander raakte één andere man gewond. Beiden waren bij bewustzijn toen ze naar het ziekenhuis werden afgevoerd. Zaterdag heeft de politie de twee gewonde mannen verhoord.

De schutter ging er na het incident vandoor in een auto die op hem stond te wachten. Inmiddels zit er een verdachte vast: zaterdagochtend gaf een 19-jarige man zichzelf aan op het politiebureau. Hij wordt verdacht van poging tot moord.