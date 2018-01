‘Militairen incident Uruzgan niet genoeg getraind’

De Nederlandse militairen die in 2008 in Uruzgan terechtkwamen in een incident met eigen vuur waren niet voldoende getraind. Dat schrijft De Telegraaf zaterdag op basis van uitspraken van kolonel Harold de Jong in het boek Lucky Shot. Bij het ongeluk kwamen twee Nederlandse en twee Afghaanse militairen om het leven door eigen vuur.

Volgens De Jong ging er “vreselijk veel fout” en waren de militairen niet genoeg getraind in optredens in groter verband met meerdere eenheden. Ook zouden de leidinggevenden fouten hebben gemaakt.

Incident

Tijdens de verkenningsmissie in Uruzgan kwamen twee groepen militairen ‘s nachts terecht in een hevig vuurgevecht met Talibaanstrijders. De troepen waren zo’n achthonderd meter van elkaar verwijderd met de Talibaanstrijders tussen hen in. De ene groep zag de andere aan voor de Talibaan en opende het vuur.

Na het incident werd een onderzoek ingesteld. Voormalig commandant der strijdkrachten Dick Berlijn concludeerde dat er tactische fouten zijn gemaakt, dat de weersomstandigheden bijzonder slecht waren en dat de militairen niet goed genoeg voorbereid waren op de nacht. Ook werd het plan gewijzigd, waardoor de voorbereidingstijd kort was.

Ook het Openbaar Ministerie (OM) deed onderzoek naar het incident maar stelde geen strafrechtelijke onderzoek in naar de leidinggevenden, omdat er geen sprake was van “individualiseerbaar strafrechtelijk verwijtbaar handelen”. De instructies zouden volgens het OM correct zijn uitgevoerd.