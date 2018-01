Lucinda Brand Nederlands kampioen veldrijden

Lucinda Brand is zaterdag Nederlands kampioen veldrijden geworden. De 28-jarige renster soleerde in het Friese Surhuisterveen naar de winst. Het is Brands eerste nationale kampioenschap op de cyclocross, nadat ze al eerder twee keer de titel pakte op de weg.

Aan de finish had Brand bijna vijftig seconden voorsprong op nummer twee Maud Kaptheijns. De winnares van het brons, Annemarie Worst, had meer dan een minuut achterstand. Op weg naar haar overtuigende zege liet Brand zich niet tegenhouden door een valpartij in de eerste ronde. Ze vertelt daarover aan de Leeuwarder Courant:

“Ik kwam in een verkeerd modderspoor terecht en toen ging ik. Na die val moest ik wel even mijn ritme hervinden, maar ik had nog steeds vijftien seconden en ik merkte dat ik uitliep op de zware stukken. Ik wist wel: als ik rustig blijf, moet het heel raar lopen, wil ik nog verliezen”

Regerend kampioene Marianne Vos deed dit jaar niet mee aan het NK. Zij voelde zich na een flinke verkoudheid niet fit genoeg om aan de start te verschijnen. Vorig jaar werd Brand achter Vos tweede in de race om het rood-wit-blauwe tricot. Ook de nummer drie van 2017, Sophie de Boer, was er niet bij in Surhuisterveen, in haar geval wegens vermoeidheidsklachten.

Behoorlijke staat van dienst

De afgelopen twee jaar won Brand de zilveren medaille op het Europees Kampioenschap veldrijden. Daarnaast heeft ze een behoorlijke staat van dienst in het wegwielrennen. Naast haar twee nationale titels won ze onder meer de Ronde van Noorwegen (2016), een etappe in de Giro Rosa (2017) en de wereldtitel op de ploegentijdrit (2017).

Zondag is het NK veldrijden voor mannen. De grote favoriet in die wedstrijd is Mathieu van der Poel, die nu al drie keer op rij Nederlands kampioen is geworden. In november liet Van der Poel zien in vorm te zijn door voor het eerst in zijn loopbaan de Europese titel te pakken.