Langer worden

Wat ik kinderachtig vind is dat sommige landen zo bezitterig doen over het woord voor iemand die ze de ruimte in schieten. De Amerikanen hebben astronauten, de Russen kosmonauten, en de Chinezen taikonauten. Dat je een eigen woord verzint, prima, maar er vindt dus ook een soort pr rond zo’n woord plaats. Wij hebben het ook over een kosmonaut als het een Rus betreft. En we hebben het idee dat we correct bezig zijn als we een Chinese ruimtevaarder een taikonaut noemen.

Maar goed. Ik had deze week heel veel empathische gevoelens richting de Japanse astronaut (dat noemen we dan weer gewoon astronaut, en niet uchuu hikooshi) Norishige Kanai, die dacht dat hij 9 centimeter langer was geworden. Eerst dacht ik dat hij een beetje mal was geworden daar in de ruimte. Maar het is wel degelijk zo dat astronauten groeien, doordat de zwaartekracht hun wervels niet meer in elkaar drukt. (Dit gegeven vind ik trouwens een downer. Dat wij gewone zielen ons op aarde moeten voortslepen terwijl we continu in elkaar gedrukt worden! Hoe houden we het eigenlijk vol?)

De Japanner maakte zich zorgen over hoeveel hij was gegroeid. Want zou hij bij het verlaten van het International Space Station nog wel in de Sojoezraket passen? Zo niet, dan zou hij misschien wel voor eeuwig moeten ronddraaien in het ruimtestation. Lang, maar ongelukkig.

Alleen had Kanai zich vergist. Een meetfout, hij was maar 2 centimeter langer. Ik denk dat hier de wens de moeder van de gedachte is geweest. Een beetje langer zijn, dat willen veel mensen, Japanners al helemaal. Ik kan me helemaal voorstellen hoe dat is gegaan in het ruimtestation. „Jongens, ik ben negen centimeter langer!”

„Weet je dat wel zeker, Norishige?”

„Ja! Misschien pas ik niet meer in de raket!”

„Nou, laten we het maar even aanzien.”

„Ik twitter het alvast!”

Uiteindelijk was er een nuchtere Rus die heeft voorgesteld: we meten het nog even na. Waarna Kanai zich, zoals het een Japanner betaamt, kon gaan uitputten in excuses, omdat hij ‘fake news’ had verspreid.

Ik heb jarenlang gedacht dat ik 1 meter 72 was. En misschien was ik dat ook wel. Maar dan heeft de allesverdrukkende zwaartekracht ervoor gezorgd dat ik kleiner ben geworden. 1 meter 71, wat ik net wat lulliger vind dan 1,72. In mijn paspoort staat nog steeds 1 meter 72. Ik laat het maar zo, voor eventuele toekomstige fluctuaties in de zwaartekracht.

Paulien Cornelisse is cabaretier en schrijver.